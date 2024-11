Amanda Gutierres faz dois, e seleção brasileira feminina de futebol vence Austrália em amistoso

A seleção brasileira feminina de futebol fez valer o peso das apostas do técnico Arthur Elias, na manhã desta quinta-feira, 28, e derrotou a Austrália por 3 a 1, no castigado gramado do Suncorp Stadium, em Brisbane. Em amistoso marcado por clima hostil e jogadas ríspidas, o Brasil encerrou um jejum de oito anos sem vencer a equipe australiana. Amanda Gutierres foi o grande nome do jogo, com dois gols.

O placar refletiu a eficiência do jovem ataque brasileiro, escalado com Aline Gomes, Amanda Gutierres e Marília (que deixou o gramado ainda no primeiro tempo por lesão). O treinador vem apostando na renovação da seleção, a exemplo do que faz no setor ofensivo. Aline tem apenas 19 anos, Amanda, 23, e Giovana, substituta de Marília e autora do terceiro gol, tem 21.

Brasil conseguiu uma boa vitória sobre a Austrália por 3 a 1 Foto: Pat Hoelscher/AP

PUBLICIDADE Grande estrela da seleção nas últimas décadas, Marta não foi convocada para estes dois últimos jogos da equipe nacional na temporada, por opção do treinador. Mas pode reaparecer nas listas ao longo de 2025, quando a seleção terá como maior objetivo a Copa América, entre julho e agosto. O primeiro tempo no Suncorp Stadium foi praticamente todo brasileiro, principalmente nos minutos iniciais. Logo aos 5, Amanda Gutierres recebeu lançamento pela esquerda, entrou na área e bateu na saída da goleira Arnold. Sete minutos depois, um novo lançamento resultou em linda jogada de Duda Sampaio, que deu passe de trivela para Aline servir Amanda Gutierres: 2 a 0.

Aberta a vantagem no placar, o Brasil reduziu o ritmo e viu a Austrália crescer em campo. À medida que as anfitriãs equilibravam o duelo, as jogadas mais ríspidas também aumentavam. E o amistoso ganhava ares de clássico em torneio oficial. Em dois minutos da etapa inicial, jogadoras das duas seleções trocaram palavras duras em discussões acaloradas.

Antes do fim do primeiro tempo, a Austrália descontou. Aos 42, em meio a uma falha coletiva da defesa brasileira, o ataque australiano elaborou bela trama pela direita. Carpenter conteve duas marcadoras, cruzou rasteiro e viu Van Egmond fazer rápido um corta-luz, deixando a bola para Foord, que girou sobre Vitória Calhau e bateu no canto.

Ainda em ritmo de rivalidade, o segundo tempo começou mais uma vez com o Brasil no ataque. Aos 8, Giovana Queiroz roubou a bola na defesa australiana, invadiu a área, deu belo corte na marcadora e anotou o terceiro gol brasileiro.

Daí em diante, o Brasil não teve dificuldades para sustentar a vantagem no placar e ainda ameaçar o gol australiano. Na reta final, a zagueira Vitória Calhau foi expulsa aos 40 minutos, ao levar o segundo cartão amarelo. A arbitragem ainda surpreendeu ao conceder incríveis e desnecessários 14 minutos de acréscimo no segundo tempo.

As duas seleções voltarão a se enfrentar no domingo, dia 1º, às 5h45, horário de Brasília, desta vez no CBUS Stadium, em Gold Coast, na Austrália.