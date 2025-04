Amazonas x Ferroviária na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O clube de Manaus estreou com derrota para o Goiás, mesmo com um jogador a mais durante parte do jogo. Para este sábado, o time contará com a força de sua torcida para somar os primeiros pontos na competição. O experiente goleiro Renan, ex-Botafogo e Santos, é um dos nomes de destaque do elenco do treinador Eduardo Barros.

Do outro lado do confronto, a Ferroviária vem de um empate contra o Remo, em casa, por 1 a 1. O técnico Vinícius Bergantin conta com o faro do atacante Carlão, autor do único gol do time na semana passada, para buscar os três pontos fora de casa.