Ambulância invade gramado em jogo do Bahia após zagueiro sofrer lesão nas costas; veja vídeo

Uma cena inusitada marcou o duelo entre Jequié e Bahia, válido pela semifinal do Campeonato Baiano, neste sábado (9), no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié (BA). Por volta dos 46 minutos do segundo tempo, uma ambulância invadiu o gramado enquanto a bola ainda rolava nos acréscimos, interrompendo o jogo.

PUBLICIDADE A invasão ocorreu devido ao atendimento ao zagueiro Sérgio Baiano, do Jequié, que caiu de mal jeito após uma disputa de bola com Everaldo e sentiu fortes dores nas costas. O jogador foi socorrido fora das quatro linhas, mas precisou ser levado ao hospital. Curiosamente, ao invés contornar o campo para chega à área onde ficam os bancos de reservas, a ambulância atravessou o gramado, em meio aos demais atletas. A arbitragem demorou a perceber a presença do veículo e só paralisou a partida mais de 10 segundos depois.

Ambulância invadiu gramado após lesão de zagueiro do Jequié. Foto: Reprodução/TVE

Com uma equipe reserva, o time de Rogério Ceni saiu na frente na disputa por uma vaga na decisão do Estadual. A vitória por 1 a 0 do Tricolor aconteceu graças ao gol do zagueiro David Duarte, aos 43 minutos da etapa final. Em nota publicada nas redes sociais, o Bahia informou que Sérgio Baiano, que atuou pelo clube em 2021, “sofreu uma fratura na coluna”. Veja o momento da lesão

O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (16), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Bahia joga pelo empate para se classificar. Já o Jequié precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final, ou por um gol para levar a partida para os pênaltis.

O outro finalista sairá do confronto entre Barcelona-BA e Vitória, que se enfrentam neste domingo (10), às 16h, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.