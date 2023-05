O América-MG venceu o Fortaleza por 2 a 1 neste sábado, no Estádio Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo mal havia começado e o Coelho já tinha feito o primeiro gol com Breno Cascardo Lemos. A resposta da equipe cearense chegou com Tomás Pochettino aos 26 do primeiro tempo, mas o time mineiro não deixou barato e retomou a liderança da partida com Felipe Azevedo. Acompanhe os melhores momentos do jogo: