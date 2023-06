América-MG 2 x 2 Athletico-PR: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Com gol de Danilo Avelar aos 50 minutos do segundo tempo, o América-MG buscou o empate por 2 a 2 com o Athletico-PR neste domingo, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileirão. Com o resultado, o time paranaense chegou aos 16 pontos e perdeu grande oportunidade de se aproximar dos líderes. A equipe mineira, por sua vez, continua na zona de rebaixamento, com sete.