América-MG fica em vantagem duas vezes, mas cede empate ao Goiás nos acréscimos

Apesar de dominar boa parte do jogo e ficar por duas vezes em vantagem no placar, o América-MG não conseguiu somar os três pontos em visita ao Goiás, pela 34ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, ao ceder a igualdade, por 2 a 2, nos acréscimos.

Os mineiros abriram o marcador com Aloísio, de pênalti, mas sofreram o empate menos de um minuto depois, com gol de Vinícius. No final, Wellington Paulista fez o segundo que garantia importante triunfo na luta pelo G-8. Bastava se segurar nos acréscimos. Mas, aos 48, Diego definiu o resultado final.

Brigando por vaga na Copa Sul-Americana, o resultado é um pouco melhor para o Goiás, que não jogou bem. Com 42 pontos, entra na zona de classificação, em 13º lugar. O América, que já vinha de duas derrotas seguidas e poderia assumir posição no G-8, agora soma 46 pontos, em décimo lugar.

América-MG e Goiás empatam na Serrinha Foto: Estevão Germano / América

As principais chances do primeiro tempo foram do América. Na primeira, após passes rápidos no setor ofensivo, Juninho recebeu na meia-lua, dominou e chutou rápido, mas Tadeu fez grande defesa. Depois, Raúl Cáceres arriscou de longe, rasteiro, e a bola passou com perigo. A pressão continuou e Matheusinho quase abriu o placar da entrada da área para outra bela defesa do goleiro goiano. O Goiás até tentou chegar nas bolas paradas, mas sem perigo real.

O segundo tempo começou bem agitado. Quem chegou com perigo primeiro foi o Goiás, com Lucas Halter, que cabeceou e forçou grande defesa de Matheus Cavichioli. O América, porém, ficou ainda mais perto de fazer o gol quando Mastriani, também de cabeça, acertou o travessão.

O América teve um pênalti a seu favor após falta em Aloísio. Na cobrança, o próprio atacante bateu, no canto oposto do goleiro, e fez 1 a 0. A alegria do torcedor mineiro durou muito pouco, menos de um minuto. No primeiro ataque após o gol, o Goiás avançou pela direita e empatou, aos 16 minutos, com Vinicius.

O América claramente sentiu e não conseguiu manter o domínio que vinha apresentando. Mesmo assim, seguiu bem postado defensivamente, dificultando as ações do Goiás. A partida se encaminhava para o empate, mas aos 42 minutos Wellington Paulista deixou os visitantes novamente à frente.

Mesmo restando pouco tempo, o América não conseguiu confirmar a vitória. O Goiás foi para o tudo ou nada e, aos 48, a bola sobrou na área para Diego acertar belo chute, no alto, para definir o empate.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, às 16h, pela 35ª rodada. O Goiás visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, enquanto o América-MG recebe o Internacional, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 2 AMÉRICA-MG

GOIÁS - Tadeu; Maguinho (Nicolas), Lucas Halter, Caetano e Hugo (Danilo Cardoso); Auremir (Matheus Sales), Caio (Fellipe Bastos) e Diego; Vinicius, Pedro Raul e Dadá Belmonte (Pedro Junqueira). Técnico: Jair Ventura.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Conti, Éder e Danilo Avelar (Patric); Juninho, Alê e Matheusinho (Arthur); Felipe Azevedo (Índio Ramírez), Mastriani (Wellington Paulista) e Everaldo (Aloísio). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Aloísio (pênalti), aos 14, Vinicius, aos 15, Wellington Paulista, aos 42, e Diego, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Maguinho (Goiás); Patric, Matheusinho e Aloísio (América-MG).

RENDA - R$ 88.760,00.

PÚBLICO - 5.778 pagantes (7.274 presentes).

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).