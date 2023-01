América-MG supera Santos na Vila Belmiro lotada e decide a Copa São Paulo contra o Palmeiras

O América-MG carimbou a sua classificação para a final da 53.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Santos por 3 a 0, na Vila Belmiro, lotada com 14.015 torcedores. Todos os gols foram marcados pelo atacante Luan Campos. No ano passado, o time mineiro havia sido eliminado na semifinal ao perder para os santistas pelo mesmo placar.

O time mineiro não chegava a uma final de Copa SP desde 1996, quando foi campeão diante do Cruzeiro. Na decisão, o adversário será o Palmeiras, que bateu o Goiás por 2 a 1. A final será no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, às 15 horas.

Inicialmente, a final seria disputada no Allianz Parque, mas o local pode ser requisitado pelo Palmeiras por causa de preparativos de shows do grupo americano Backstreet Boys, que acontecerão nos dias 27 e 28, sexta e sábado. O local e horário ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Santos entrou motivado por atuar na Vila Belmiro, mas foi logo levando um balde de água fria do América-MG. Aos 18 minutos, Luan Campos cobrou falta com perfeição e abriu o placar. E a noite era mesmo do camisa 7.

Luan Campos voltou a marcar aos 43 minutos. Após saída de bola da defesa do Santos, Lucas Campos recebeu de Adyson, saiu de cara para o gol e mandou a bola no fundo das redes. Quem também se destacou foi o goleiro Cássio, que fez defesas sensacionais para levar o América ao intervalo com 2 a 0 no placar.

No segundo tempo, o América decretou a vitória e consequentemente a classificação aos 11 minutos. Luan Campos avançou pela esquerda, cortou para o meio e chutou para fazer mais um. A bola quicou no gramado e acabou enganando Edu Araújo.

Apesar do resultado negativo, a torcida do Santos continuou empurrando e o time tentou diminuir, principalmente com Wesley Patati, mas Cássio continuou fazendo grandes defesas. Com isso, o América conseguiu confirmar a vaga para a tão sonhada decisão.