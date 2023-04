América-MG x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

América e Atlético se enfrentam hoje, 1, às 16h30 (horário de Brasília), na partida de ida da final do Campeonato Mineiro. O primeiro confronto ocorre no Estádio Independência, em Belo Horizonte, com mando de campo do América.

Invicto na temporada, o Coelho quer repetir o feito de sete anos atrás e ganhar o estadual mais uma vez. Comandado por Vagner Mancini, o clube despachou o Cruzeiro na semifinal, vencendo os dois confrontos, e agora busca repetir o feito contra o Atlético.

América e Atlético fazem a primeira partida da final do Campeonato Mineiro Foto: Arte/Estadão

O Galo vai para sua décima sétima final consecutiva do estadual, buscando o tetracampeonato. A equipe de Eduardo Coudet teve a melhor campanha da primeira fase e, com isso, conquistou a vantagem de poder empatar ambos os jogos ou vencer e perder pela mesma diferença de gols e ainda ser campeão.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Belo Horizonte, Minas Gerais.

ESTÁDIO: Independência.

DATA: 1 de abril de 2023.

HORÁRIO: 16:30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo de Minas Gerais (TV Aberta)

SporTv (TV Fechada)

Premiere (TV Fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AMÉRICA: Matheus Cavichioli, Arthur, Ricardo Silva, Maidana, Nicolas; Alê, Juninho, Benítez, Felipe Azevedo, Matheusinho e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

ATLÉTICO: Everson, Saravia, Maurício Lemos, Jemerson, Dodô, Otávio, Edenilson, Patrick, Zaracho, Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo César Zanovelli

Assistente 1: Magno Arantes Lira

Assistente 2: Pablo Almeida Costa

Árbitro de vídeo (VAR): Hieger Túlio Cardoso

ÚLTIMOS RESULTADOS

19/03 - América 2 x 1 Cruzeiro - Campeonato Mineiro - Semifinal.

18/03 - Atlético 1 x 0 Atheltic - Campeonato Mineiro - Semifinal.