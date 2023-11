América-MG x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações das equipes

América-MG e Atlético-MG fazem clássico neste sábado, às 19h30 (horário de Brasília), em Uberlândia, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acostumada a jogar na Arena Independência, a equipe verde-negro, dona do mando de campo, vendeu o mando da partida contra o rival e o jogo será realizado no estádio Parque do Sabiá.

Na lanterna, com apenas 20 pontos, a 17 de distância do rival Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o América está praticamente rebaixado e não tem grandes ambições no Brasileirão. O Atlético, por sua vez, quer alcançar a quarta vitória consecutiva e consolidar a campanha de recuperação com uma vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Os comandados do técnico Felipão está em quinto, com 52 pontos, um a menos que o Grêmio, equipe que abre o G-4.

América-MG e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estad

AMÉRICA-MG E ATLÉTICO-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : em Uberlândia, Minas Gerais

: em Uberlândia, Minas Gerais ESTÁDIO : Estádio Parque do Sabiá.

: Estádio Parque do Sabiá. DATA : 04/11/2023.

: 04/11/2023. HORÁRIO: 19h30 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR AMÉRICA-MG E ATLÉTICO-MG AO VIVO:

Premiere (pay-per-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES DE AMÉRICA-MG E ATLÉTICO-MG

AMÉRICA-MG - Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Maidana, Éder, Marlon; Juninho, Martinez, Benítez; Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico : Fabián Bustos.

- Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Maidana, Éder, Marlon; Juninho, Martinez, Benítez; Mastriani e Felipe Azevedo. : Fabián Bustos. ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson, Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Rubens, Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AMÉRICA-MG E ATLÉTICO-MG: