América-MG x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Brasileirão, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, 18, para ampliar sua vantagem diante do Red Bull Bragantino, Grêmio e Palmeiras, que também almejam o título. Liderado por Tiquinho Soares, o time da Estrela Solitária encara o América-MG, lanterna da competição, fora de casa, na Arena Independência, a partir das 20h (horário de Brasília). A partida tem transmissão do Premiere.

O Botafogo está a nove pontos do RB Bragantino, vice-líder do Brasileirão, e a 11 de Grêmio e Palmeiras. Na última rodada, após uma série de tropeços que culminaram na demissão de Bruno Lage, derrotou o Fluminense, finalista da Libertadores, no Maracanã. Para o duelo desta quarta-feira, contará com Adryelson e Lucas Perri, que estiveram com a seleção brasileira na derrota para o Uruguai por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

América-MG e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

AMÉRICA-MG X BOTAFOGO: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 18/10 (quarta-feira);

HORÁRIO: 20h (horário de Brasília);

LOCAL: Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

ONDE ASSISTIR AMÉRICA-MG X BOTAFOGO

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES DE AMÉRICA-MG E BOTAFOGO

AMÉRICA-MG – Cavichioli; Éder, Maidana e Avelar; Matheus Henrique, Martínez, Juninho, Alê e Nicolas; Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico : Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AMÉRICA-MG E BOTAFOGO