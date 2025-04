América-MG x Botafogo-SP na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da Série B, a partida entre América-MG e Botafogo-SP está marcada para acontecer neste sábado, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Independência, em Belo Horizonte, o jogo contará com transmissão oficial feita por ESPN e Disney+.

Derrotado na final do Campeonato Mineiro pelo Atlético-MG, o América estreia na competição com um dos elencos mais experientes da competição. Contratado do Santos, o atacante William Bigode, 38 anos, fará sua primeira partida. O técnico William Batista terá Miguelito, outra aposta chegando da Vila Belmiro, no banco de reservas.

América recebe o time de Ribeirão Preto pela primeira rodada da Série B. Foto: Arte/Estadão

Sem jogar desde fevereiro, o elenco da agremiação de Ribeirão Preto se reforçou para a sequência da temporada. Entre as novidades, o zagueiro Rafael Milhorim, o volante Wesley Dias e o atacante Jefferson Nem devem ser as grandes mudanças no time titular de Márcio Zanardi.

AMÉRICA-MG X BOTAFOGO-SP: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B

DATA : 05/04/2025 (sábado)

: 05/04/2025 (sábado) HORÁRIO : 18h30 (de Brasília)

: 18h30 (de Brasília) LOCAL: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

ONDE ASSISTIR A AMÉRICA-MG X BOTAFOGO-SP AO VIVO

ESPN (TV Fechada)

(TV Fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO AMÉRICA-MG

AMÉRICA-MG: Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz, Cauan Barros e Elizari; Fabinho, Willian Bigode e Figueiredo. Técnico: William Batista.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO-SP

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Alisson Cassiano, Edson e Rafael Milhorim; Jeferson, Wesley Dias, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jonathan Cafú, Jefferson Nem e Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AMÉRICA-MG E BOTAFOGO-SP

15/03 - América-MG 1 x 0 Atlético-MG - Campeonato Mineiro

1 x 0 Atlético-MG - Campeonato Mineiro 23/02 - Botafogo-SP 1 x 2 Novorizontino - Campeonato Paulista