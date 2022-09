América-MG x Corinthians: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

América-MG e Corinthians entram em campo neste domingo, às 18h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Premiere. O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Com sete jogos de invencibilidade, o América-MG vem em franca ascensão na tabela do Brasileirão e se aproxima a cada rodada da zona de classificação para a Libertadores. A equipe ocupa a oitavo posição, com 36 pontos conquistados, 7 a menos que o Athletico-PR, sexto colocado, que abre a zona da Pré-Libertadores.

Do outro lado, o Corinthians é dono da quinta melhor campanha do torneio, com 44 pontos conquistados e chega para o duelo após dois empates consecutivos. Por outro lado, a equipe de Vítor Pereira garantiu vaga para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

América-MG e Corinthians duelam neste domingo pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre América-MG e Corinthians acontece neste domingo, às 18h00, no Estádio Independência, na capital mineira.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AMÉRICA-MG: Cavichioli; Cáceres, Maidana, Ricardo Silva, Marlon; Éder, Juninho e Ale; Felipe Azevedo, Henrique e Matheusinho. Técnico: Vagner Mancini.

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Balbuena e Piton; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ).

Assistente 1: Michael Correa (RJ)

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto Árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa/RN)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última rodada do Brasileirão, fora de casa, o América-MG empatou em 0 a 0 com o Botafogo. Já o Corinthians, na última quinta-feira, venceu o Fluminense por 3 a 0, em duelo válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil, e garantiu vaga para a decisão do torneio contra o Flamengo.