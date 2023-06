América-MG x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

América-MG e Corinthians se enfrentam neste sábado, a partir das 18h30 (horário de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes chegam à partida após garantirem a classificação às quartas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira. O jogo acontece no estádio Independência, em Belo Horizonte.

O Corinthians chega ao confronto em seu melhor momento desde que pôs fim a uma sequência de oito jogos sem vitória. Caso vença, Luxemburgo igualará Fernando Lázaro com a maior sequência de vitórias consecutivas (três). Já o América, apesar da classificação sobre o Inter, não vence há três partidas e conquistou os três pontos como mandante apenas uma vez neste Brasileirão.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Belo Horizonte, Minas Gerais.

ESTÁDIO: Independência.

DATA: 3 de junho de 2023 (sábado).

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

América-MG e Corinthians se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS