América-MG x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

América-MG e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, dia 8, a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lanterna e 19º colocado, respectivamente, os times têm pouca chances de se manter na primeira divisão – menos de 1%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Apesar de ter chances matemáticas de se salvar, o América joga para encerrar com dignidade sua campanha na Série A. São 21 pontos em 32 jogos e 66 gols sofridos. Já o Coritiba, que se reforçou com uma série de jogadores estrangeiros para tentar se manter na primeira divisão, deve ter o mesmo destino que o rival desta quarta. Apenas dois pontos separam os rivais na tabela do Brasileirão.

América-MG e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

AMÉRICA-MG X CORITIBA: TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA: 08/11 (quarta-feira).

HORÁRIO: 19h (de Brasília).

LOCAL: Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

ONDE ASSISTIR AMÉRICA-MG X CORITIBA AO VIVO

Premiere.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO AMÉRICA-MG

AMÉRICA-MG: Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon; Méndez, Juninho, Martinez e Benítez; Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Fabián Bustos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO CORITIBA

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís; Willian Farias, Matheus Bianqui e Bruno Gomes; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AMÉRICA-MG E CORITIBA