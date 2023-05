América-MG x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

Cruzeiro visita o América-MG no Estádio Independência em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os anfitriões são os lanternas do torneio, com apenas um ponto conquistado em empate com o RB Bragantino no último jogo

Já os comandados do técnico Pepa são os sétimos colocados com 9 pontos. Apesar do revés em casa para o Fluminense na última rodada, o time busca pontos neste clássico mineiro para voltar a figurar próximo do G-6.

América-MG e Cruzeiro se enfrentam na sexta rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Belo Horizonte, Minas Gerais.

: Belo Horizonte, Minas Gerais. ESTÁDIO : Estádio Independência.

: Estádio Independência. DATA : 14 de maio de 2023.

: 14 de maio de 2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (TV Fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Maidana, Éder, Nicolas; Alê, Juninho, Benítez; Felipe Azevedo, Mikael, Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard Coelho, Ramiro (Filipe Machado) e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Gilberto e Wesley. Técnico: Pepa.

ARBITRAGEM

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Wilton Pereira Sampaio Assistente 1: Kleber Lucio Gil

Kleber Lucio Gil Assistente 2: Leone Carvalho Rocha

Leone Carvalho Rocha VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

ÚLTIMOS RESULTADOS