América-MG x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

América-MG e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partir das 19h (horário de Brasília), os donos da casa tentam fazer valer o mando de campo no Indepência, Belo Horizonte, e eliminar o segundo time brasileiro na competição. A partida tem transmissão do Paramount+.

Em último lugar no Brasileirão, o América aposta todo o sucesso de seu ano na competição continental. Nas oitavas, superou o Red Bull Bragantino, nos pênaltis. Já o Fortaleza passou pelo Libertad, com um gol no último minuto da partida, para seguir no torneio. Quem avançar no duelo brasileiro pode encarar o Corinthians na semifinal.

América-MG e Fortaleza se enfrentam pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Foto: Arte/Estadão

AMÉRICA-MG X FORTALEZA

LOCAL: Belo Horizonte.

ESTÁDIO: Independência.

DATA: 24/08/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Paramount+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AMÉRICA-MG : Cavichioli; Daniel Borges, Burgos, Maidana e Avelar; Javier Mendez, Juninho e Martínez; Felipe Azevedo, Varanda e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

: Cavichioli; Daniel Borges, Burgos, Maidana e Avelar; Javier Mendez, Juninho e Martínez; Felipe Azevedo, Varanda e Mastriani. Fabián Bustos. FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Marinho e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

