América-MG x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

América-MG e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte. Em baixa na temporada, as equipes buscam uma classificação para renovar os ânimos para a sequência da temporada.

O América-MG vive péssima fase. Depois de alcançar o vice-campeonato no Estadual, o time mineiro caiu muito de rendimento e amarga a última colocação do Brasileirão, com apenas um ponto. A equipe mineira passou às oitavas com duas sobre o Nova Iguaçu.

América-MG encara o Internacional no confronto de ida das oitavas da Copa do Brasil. Foto: Arte/Estadão

Por sua vez, o Internacional ainda não repetiu as boas atuações da última temporada, quando encerrou o Brasileirão no segundo lugar. A torcida colorada anda impaciente com o técnico Mano Menezes, frequentemente criticado nas arquibancadas. O time está na vice-liderança do Grupo B da Libertadores e é o 12º no Brasileirão. A vaga nas oitavas da Copa do Brasil veio em uma dramática disputa de pênaltis com o CSA.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Belo Horizonte.

ESTÁDIO: Independência.

DATA: 17 de maio de 2023.

HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Amazon Prime (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Éder, Ricardo Silva (Maidana), Nicolas; Alê, Juninho, Benitez; Felipe Azevedo, Everaldo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Mercado e Thauan Lara; Baralhas, De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes.

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP)

Assistente 2: Michael Correia (RJ)

VAR: Felipe Fernandes de Lima (Fifa/MG)

ÚLTIMOS RESULTADOS