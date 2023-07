O Palmeiras visitou o América-MG neste domingo pela 17ª rodada do Brasileirão e não tomou conhecimento dos adversários. Com dois gols de Rony, um de Artur e outro de Murilo, a equipe de Abel Ferreira goleou por 4 a 1 e chegou à segunda vitória seguida na competição. Vice-lanterna, o time mineiro ainda contou com gol de honra marcado por Nicolas.