América-MG x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

América-MG e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 21h (horário de Brasília), pela partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Esse é o único duelo entre brasileiros nesta fase da competição. A partida acontece no estádio Independência, em Belo Horizonte, e tem transmissão do Paramount+.

Mandante, o América-MG não vive seu melhor momento na temporada. Eliminado da Copa do Brasil e na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, a equipe de Vagner Mancini aposta todas as suas fichas na Sul-Americana e deve ir com a equipe titular para a partida contra o rival brasileiro. Na última fase, eliminou o Colo-Colo, do Chile, com uma goleada de 5 a 1 no jogo de volta.

Já o Bragantino, de Pedro Caixinha, vive melhor momento em seu ano. No sexto lugar do Brasileirão, avançou às oitavas de final da Sul-Americana em primeiro do Grupo C, à frente do Estudiantes, da Argentina, e é um dos favoritos para a conquista da competição continental.

América-MG e RB Bragantino se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Belo Horizonte, em Minas Gerais.

: Belo Horizonte, em Minas Gerais. ESTÁDIO : Estádio Independência.

: Estádio Independência. DATA : 03/08/2023 (quinta-feira).

: 03/08/2023 (quinta-feira). HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Paramount+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AMÉRICA-MG: Pasinato; Daniel Borges, Eder, Iago Maidana e Nicolas; Alê, Martínez, Paulinho, Benítez e Pedrinho; Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

Pasinato; Daniel Borges, Eder, Iago Maidana e Nicolas; Alê, Martínez, Paulinho, Benítez e Pedrinho; Mastriani. Vagner Mancini. RB BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho; Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS: