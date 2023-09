América-MG x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Movimentando a 24ª rodada do Brasileirão, América-MG e Red Bull Bragantino se enfrentam às 21h30, na Arena Independência em Belo Horizonte. Em momentos opostos na classificação, equipes jogam pela quarta vez na temporada e tentam manter o bom momento na competição.

Depois de fazer um primeiro turno ruim, o América-MG vem tentando engatar uma recuperação no Brasileirão. Atualmente, com 17 pontos, o time é o 19º colocado no Brasileirão. Apesar da posição, a equipe de Belo Horizonte não sabe o que é perder há três jogos, com duas vitórias e um empate. Nas duas últimas vezes que atuou em casa, o time conseguiu vencer e aposta na dupla Rodrigo Varanda e Felipe Azevedo para somar mais três pontos.

Depois de um começo de temporada instável, com eliminação na segunda fase da Copa do Brasil e queda na semifinal do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino conseguiu uma sequência de vitórias e se colocou na parte de cima da tabela do Brasileirão. Com 39 pontos, o time paulista busca entrar no G4 e para isso precisa vencer fora de casa nesta terça-feira.

América-MG x Red Bull Bragantino - Brasileirão Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Belo Horizonte, Minas Gerais.

ESTÁDIO: Arena Independência.

DATA: 19/09/2023.

HORÁRIO: 21h30.

ONDE ASSISTIR:

Continua após a publicidade

Premiere (Pay per view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

AMÉRICA-MG : Matheus Cavichioli; Potiguar, Iago Maidana e Ricardo SIlva; Mateus Henrique, Juninho, Breno, Emmanuel Martínez e Rodriguinho; Rodrigo Varanda e Felipe Azevedo. Técnico : Fabián Bustos

: Matheus Cavichioli; Potiguar, Iago Maidana e Ricardo SIlva; Mateus Henrique, Juninho, Breno, Emmanuel Martínez e Rodriguinho; Rodrigo Varanda e Felipe Azevedo. : Fabián Bustos BRAGANTINO Cleiton; Hutado, Lucão, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Ramires (Sorriso); Vitinho e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS: