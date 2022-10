América-MG x São Paulo: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Continua após a publicidade

Após a frustrante derrota na final da Copa Sul-Americana, em Córdoba, o São Paulo tenta se reencontrar no Campeonato Brasileiro em busca de uma vaga na próxima edição da Libertadores. Para não se deixar abater, a equipe tricolor mira uma vitória, na Arena Independência, nesta quinta-feira, às 20h, diante do América-MG.

América-MG e São Paulo estão separados por cinco pontos (42 a 37). A equipe mineira está no sonhado G-8 e quer melhorar na classificação para voltar à Libertadores. Já o São Paulo também tem se preocupado com a zona de rebaixamento, apesar da situação momentaneamente tranquila.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre América-MG e São Paulo acontece nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.



ONDE ASSISTIR

A partida entre mineiros e paulistas terá transmissão do SporTV (tv fechada) e do Premiere (pay per view). O Estadão segue todos os movimentos em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva (Iago Maidana), Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida (Gonzalo Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

SÃO PAULO: Felipe Alves; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia; Alisson, Rodrigo Nestor e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

QUEM APITA?

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC)

Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL)

Quarto árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

AVAR: Helton Nunes (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo foi derrotado pelo Independiente del Valle, por 2 a 0, na final da Copa Sul-Americana, na cidade argentina de Córdoba. Já o América-MG vem de importante triunfo, na Arena Castelão, sobre o Ceará, por 2 a 1.