América x Atlético pelo Mineiro: onde assistir ao vivo, horário e escalação

América e Atlético decidem neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, o título do Campeonato Mineiro de 2025. E além de viverem momentos opostos na temporada, o Atlético chega para a partida muito próxima da taça, depois de ter goleado o rival por 4 a 0 no jogo de ida da final.

O América não vence há sete partidas, desde 1º de fevereiro. Nesse caminho, foram quatro empates e três derrotas, entre elas, um tropeço que resultou na eliminação logo na estreia da Copa do Brasil, contra o Cascavel. O Atlético, por sua vez, vem de nove vitórias consecutivas e ainda não perdeu neste ano.

América-MG e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estad

AMÉRICA X ATLÉTICO: SAIBA TUDO SOBRE A FINAL DO MINEIRO

DATA : 15/03/2025 (sábado)

: 15/03/2025 (sábado) HORÁRIO : 16h30 (de Brasília)

: 16h30 (de Brasília) LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

ONDE ASSISTIR A AMÉRICA X ATLÉTICO AO VIVO:

Globo Minas Gerais, menos Juiz de Fora (TV aberta).

Sportv 2 (TV fechada)

Premiere (pay-per-view).

Publicidade

ESCALAÇÃO DO AMÉRICA:

AMÉRICA: Jori; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Felipe Amaral, Kauã Diniz e Elizari; Fabinho, Renato Marques e Adyson. Técnico: William Batista.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO:

ATLÉTICO - Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guillherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Rubens e Gustavo Scarpa; Cuello e Rony. Técnico: Cuca

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AMÉRICA E ATLÉTICO