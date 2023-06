Em busca de uma reação no Campeonato Brasileiro, já que está na zona de rebaixamento, o América-MG recebe o Internacional neste domingo, na Arena Independência, às 18h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada da competição nacional.

Os comandados de Vagner Mancini estão longe de seus melhores dias. Afinal, no torneio, foram sete derrotas, com dois empates e duas vitórias apenas. O time de Mano Menezes, por outro lado, pode ser um bom início de reação, uma vez que está dividido entre o Brasileirão e a Libertadores. Com um compromisso marcado pelo Continental no meio de semana, é provável que os gaúchos usem time misto neste domingo.

América-MG x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/ Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Belo Horizonte, Minas Gerais.

ESTÁDIO: Arena Independência.

DATA: 25 de junho de 2023.

HORÁRIO: 18h30 (Horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (TV Fechada).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Marcinho, Eder, Iago Maidana e Danilo Avelar; Breno, Martínez, Juninho e Everaldo; Aloísio. Técnico : Vagner Mancini.

- Matheus Cavichioli; Marcinho, Eder, Iago Maidana e Danilo Avelar; Breno, Martínez, Juninho e Everaldo; Aloísio. : Vagner Mancini. INTERNACIONAL - John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Campanharo e Zwarg; Pedro Henrique, Alan Patrick e Johnny Cardoso; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS: