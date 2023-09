América-MG x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Vasco terá o segundo de três confrontos diretos na luta pela permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, às 20h, visita o América-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG), em jogo atrasado da 15ª rodada. O time carioca tem a chance de sair da zona de rebaixamento pela primeira vez desde a sétima rodada, ou seja, após quatro meses.

Na última partida, o Vasco goleou o Coritiba por 5 a 1 e chegou a 23 pontos, em 18º lugar. Se vencer, deixará para trás Santos (24) e Bahia (25), assumindo a 16ª colocação, primeira fora da zona de rebaixamento. Depois, ainda fará o terceiro confronto direto diante do Santos, na Vila Belmiro. Um fator importante para a recuperação vascaína: as quatro vitórias seguidas dentro de casa, mesmo com adversários difíceis. Antes do Coritiba, venceu Grêmio e Atlético-MG, ambos por 1 a 0, e Fluminense, por 4 a 2.

Entretanto, para conseguir o objetivo de ficar fora dos últimos lugares do Brasileirão, precisará reverter seu retrospecto como visitante. Em 11 jogos, o time somou uma vitória, quatro empates e seis derrotas. O único triunfo foi logo na primeira rodada, quando fez 2 a 1 no Atlético-MG, no Mineirão.

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Belo Horizonte, Minas Gerais.

: Belo Horizonte, Minas Gerais. ESTÁDIO : Arena Independência.

: Arena Independência. DATA : 25/09/2023.

: 25/09/2023. HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Éder, Ricardo Silva e Maidana; Daniel Borges, Breno, Juninho, Martínez e Rodriguinho; Felipe Azevedo e Mastriani. Técnico : Fabián Bustos.

- Matheus Cavichioli; Éder, Ricardo Silva e Maidana; Daniel Borges, Breno, Juninho, Martínez e Rodriguinho; Felipe Azevedo e Mastriani. : Fabián Bustos. VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho; Payet, Rossi e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

