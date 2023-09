Amistoso da seleção olímpica no Marrocos é cancelado por causa do grave terremoto de sexta-feira

O amistoso da seleção brasileira olímpica diante do Marrocos, marcado para segunda-feira, dia 11, na cidade de Fez, foi cancelado. O anúncio foi feito pela CBF logo depois de a Federação Marroquina de Futebol anunciar, neste domingo, que o jogo teria portões fechados por causa do terremoto registrado no país na sexta-feira.

O rei Mohammed VI determinou luto oficial de três dias para as mais de duas mil pessoas mortas no terremoto. Os jogadores da seleção brasileira usariam uma faixa preta no braço em homenagens a elas e em sinal de respeito. Uma outra tarja seria apresentada em apoio aos marroquinos. A cidade de Fez não registrou incidentes causados pelo tremor de terra. Segundo autoridades locais, o sismo de 7 pontos na escala Richter matou ao menos 2,1 mil.

O amistoso desta segunda seria o segundo entre as duas seleções. Na quinta-feira, o Brasil perdeu para Marrocos por 1 a 0, também em Fez. A cidade onde a delegação brasileira está fica a 530 quilômetros do local do epicentro do abalo sísmico, a cidade de Marrakech.

Paulinho, do Atlético-MG, é um dos destaques da seleção olímpica. Foto: Mohamed Bissar/CBF

O time do técnico Ramon Menezes se prepara para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, em janeiro. Apenas duas seleções da América do Sul vão se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris. A viagem da equipe para o Marrocos fazia parte da preparação do elenco.

TREINO

A seleção brasileira treinou neste domingo e Ramon estuda mexer bastante na equipe para testar todos os convocados. A escalação só seria divulgada pouco antes da partida. Lesionados no primeiro jogo, o lateral Arthur e o volante Marlon Gomes seriam ausências certas. A CBF deve retornar ao Brasil. Ramon vai continuar treinando o time até o embarque. Por ora, não há nenhum outro amistoso ou jogo-treino anunciado pela entidade.

Vale lembrar que o garoto Moscardo, do Corinthians, havia sido chamado pela primeira vez. Ele chegou a chorar ao ser informado da convocação feita por Ramon.

NOTA DA CBF

A Federação Marroquina de Futebol informou neste domingo (10) que o amistoso da seleção brasileira Pré-Olímpica contra Marrocos foi cancelado. A partida seria na tarde desta segunda-feira em Fez, cidade que não foi afetada pelo terremoto que sacudiu o país na noite de sexta-feira (8).

A medida foi tomada em razão da comoção nacional pela tragédia ocorrida no Marrocos. Até agora, pelo menos 2.100 pessoas morreram em consequência do terremoto, segundo as autoridades locais.

A delegação brasileira estava no país durante o terremoto. O amistoso seria o segundo entre os dois times. Na quinta-feira (7), a seleção foi derrotada pelo Marrocos por 1 a 0, também em Fez. O time comandado por Ramon Menezes se prepara para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, em janeiro. Apenas duas seleções da América do Sul se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris.