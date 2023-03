Análise: Altitude é o maior rival do Palmeiras na Libertadores; Corinthians pega grupo encardido

Palmeiras e Corinthians terão de enfrentar a altitude na fase de grupos da Libertadores. Enquanto o time de Abel Ferreira vai a La Paz (3.600m) encarar o Bolívar (BOL), a equipe alvinegra mede forças com o Independiente del Valle (EQU) em Quito (2.850m). Os rivais paulistas não terão molezas nessa etapa, mas o lado alviverde é franco favorito, mesmo diante de adversários tradicionais, enquanto os corintianos têm com o que se preocupar.

CONFIRA OS GRUPOS DA LIBERTADORES:

Grupo A: Flamengo, Racing (ARG), Aucas (EQU) e Ñublense (CHI).

Flamengo, Racing (ARG), Aucas (EQU) e Ñublense (CHI). Grupo B: Nacional (URU), Internacional, Metropolitanos (VEN) e Independiente Medellín (COL).

Nacional (URU), Internacional, Metropolitanos (VEN) e Independiente Medellín (COL). Grupo C: Palmeiras, Barcelona (EQU), BolÍvar (BOL) e Cerro Porteño (PAR).

Palmeiras, Barcelona (EQU), BolÍvar (BOL) e Cerro Porteño (PAR). Grupo D: River Plate (ARG), Fluminense, The Strongest (BOL) e Sporting CrIstal (PER).

River Plate (ARG), Fluminense, The Strongest (BOL) e Sporting CrIstal (PER). Grupo E: Independiente del Valle (EQU), Corinthians, Argentinos Juniors (ARG) e Liverpool (URU).

Independiente del Valle (EQU), Corinthians, Argentinos Juniors (ARG) e Liverpool (URU). Grupo F: Boca Juniors (ARG), Colo-Colo (CHI), Monagas (VEN) e Deportivo Pereira (COL).

Boca Juniors (ARG), Colo-Colo (CHI), Monagas (VEN) e Deportivo Pereira (COL). Grupo G: Athletico-PR, Libertad (PAR), Allianza Lima (PER) e Atlético-MG.

Athletico-PR, Libertad (PAR), Allianza Lima (PER) e Atlético-MG. Grupo H: Olimpia (PAR), Atlético Nacional (COL), Melgar (PER) e Patronato (ARG).

32 times lutarão a partir da próxima terça pela conquista da 'Glória Eterna'. Foto: Cesar Olmedo/ Reuters

O Palmeiras está no Grupo C, ao lado de Barcelona de Guayaquil (EQU), Bolívar (BOL) e Cerro Porteño (PAR). A equipe palmeirense mediu forças contra os três adversários em Libertadores recentes. Diante dos paraguaios em 2022, com os bolivianos em 2020 e os equatorianos em 2017.

O Palmeiras caiu num grupo bom da Libertadores. É o melhorar dos quatro e pode ter 100% de aproveitamento na primeira fase. Tem no seu estádio parte de sua força na competição. Cerro Porteño é um rival tradicional. O Bolívar obriga o time de Abel Ferreira a atuar na altitude. Há dificuldades, portanto. Mas deve fazer seis pontos contra o Barcelona, do Equador. Então, o sorteio ajudou muito o Palmeiras. Robson Morelli, editor de Esportes do Estadão

A altitude de La Paz na estreia talvez se transforme no maior adversário do Palmeiras nesta primeira fase da Libertadores. O Alviverde terá de subir para enfrentar o Bolívar. Fora isso, a caminhada contra Cerro Porteño e Barcelona deve ser tranquila. Almir Leite, editor assistente

A chave do Corinthians tampouco apresenta enormes dificuldades, mas a qualidade técnica demonstrada pelos comandados de Fernando Lázaro até aqui, especialmente em jogos decisivos dá margem para dúvidas.

No Grupo E, o Corinthians pega o atual campeão da Sul-Americana e seu algoz no mesmo torneio em 2019, o Independiente del Valle, o novo papa-títulos e modelo a ser seguido no continente. Ainda terá o Argentinos Juniors, campeão da Libertadores em 1985 e time que revelou Maradona ao mundo. Por fim, o menos poderoso Liverpool, do Uruguai.

Mesma sorte do Palmeiras não teve o Corinthians. Seu grupo é encardido, e o time de Renato Augusto vai ter de jogar mais e melhor em relação ao Estadual. Del Valle e Argentinos Juniors são pedreiras na ida e na volta. O Liverpool vai ser o saco de pancadas. Não vejo o time do Uruguai fazendo frente aos adversários, mesmo com a mística da pegada dura dos uruguaios. Quem perder ponto para o Liverpool vai se dar mal. Coloco os outros três na mesma prateleira, com forças equilibradas. Itaquera precisa fazer a diferença como fazia no passado. O “caiu em Itaquera, já era” tem de acontecer. Se der certo, vai ser a vantagem do Corinthians. Robson Morelli

Para o Corinthians será mais complicado. Também pela altitude de Quito, mas sobretudo pela qualidade do Independiente Del Valle. Menos mal que Argentinos Juniors e Liverpool, do Uruguai, devem ser mais fáceis. Almir Leite

Flamengo e Internacional também entram como favoritos em suas chaves. O Fluminense terá pela frente o poderoso River Plate e altitude de La Paz com o Strongest. Atenção redobrada com o único confronto brasileiro da fase de grupos: Athletico-PR x Atlético-MG pelo Grupo G.

Nenhum brasileiro queria pegar o Atlético-MG. Quem deu azar foi o Athletico-PR. Jogadores brasileiros não gostam de enfrentar outros brasileiros na Libertadores. Quem tirar ponto do rival, vai se dar bem. O clube de Minas já sentiu a Libertadores nas fases anteriores. Isso pode ajudar. Hulk é um destaque. O campeão Flamengo tem o Racing como principal oponente, mesmo assim é melhor do que o time argentino. Aucas e Ñublense serão presas fáceis. O Flamengo pode fazer também 100% na fase de grupos. Vejo ainda que o Grupo D reservou um jogaço entre Fluminense e River Plate. Não há favoritos. Tem ainda o The Strongest na chave. Aqui não dá para bobear. Robson Morelli