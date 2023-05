Ancelotti descarta saída de Vini Jr. do Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti descartou nesta terça-feira a saída de Vinícius Júnior do Real Madrid, na esteira da forte repercussão dos ataques racistas que o brasileiro sofreu no domingo, e revelou que considerou a possibilidade de tirar o Real de campo na partida em que o atacante foi alvo de ofensas por parte da torcida do Valencia no estádio Mestalla.

“Falei com o Vinícius para perguntar se queria continuar (em campo) e o árbitro pediu para ele continuar. O assunto acabou ali, mas é claro que é uma decisão pessoal que no momento podemos tomar. Posso ter a responsabilidade no futuro de tirar o jogador de campo e também de tirar todo o time de campo. Não seria minha responsabilidade, mas espero não ter que tomar essa drástica decisão porque há um juiz em campo que ter este tipo de responsabilidade”, declarou o treinador.

Ancelotti voltou a defender o brasileiro e descartou qualquer possibilidade de saída do clube, apesar de declarações de Vini Jr. de que estaria incomodado no futebol espanhol por conta dos casos recorrentes de racismo.

Vinicius Junior se revolta com mais um episódio de racismo no Campeonato Espanhol. Foto: Alberto Saiz/AP

“Acho que não (deve sair), porque o Vinícius ama o futebol e o Real Madrid acima de tudo. Acho que o pensamento dele não é esse no momento porque o amor pelo Real Madrid é grande. Então ele quer fazer carreira e ter seu protagonismo neste time”, disse o técnico. “Vinícius é apaixonado pelo Real Madrid, gosta muito deste clube, está lutando por ele e sabe que o futuro dele tem que ser aqui. Depois, muitas coisas passam pela cabeça das pessoas, mas a ideia principal dele não é essa. O que ele sente é que quer trabalhar e jogar no Real Madrid.”

O treinador do Real também criticou o VAR da partida de domingo, que orientou a expulsão do brasileiro, nos minutos finais da partida, mas não a do atacante Hugo Duro, do Valencia. O jogador deu um mata-leão no jogador do Real, que reagiu com um tapa no rosto do rival. “Manipular imagens é bastante grave. Vini Jr. foi atacado antes pelo goleiro e depois por Hugo Duro. Se alguém é atacado, tem que se defender. Foi o que se passou.”

DOR NO JOELHO

Ancelotti revelou que Vinícius Júnior não treinou nesta terça devido a dores no joelho. E disse não saber a gravidade do problema ou se o atacante virou dúvida para os últimos jogos do Real na temporada.

“Ele não treinou hoje porque sentiu uma dor no joelho e estamos à espera de saber qual a punição dele (foi expulso no domingo). Aí também podemos abrir outro debate. Queremos preparar o jogo de amanhã (quarta) com toda a determinação e entusiasmo possível”, declarou Ancelotti, se referindo ao jogo contra o Rayo Vallecano, em casa.