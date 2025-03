Ancelotti desistiu de Endrick no pênalti decisivo após ver atacante tenso: ‘Melhor o Rüdiger’

A dramática classificação do Real Madrid para as quartas de final da Champions League após a disputa por pênaltis contra o Atlético de Madrid, nesta quarta-feira, quase teve a participação do atacante Endrick entre os cobradores na quinta penalidade. No entanto, ao perceber a tensão na fisionomia do jovem atleta, o técnico Carlo Ancelotti optou por uma troca emergencial.

“Tínhamos dúvidas sobre quem seria o quinto cobrador. Estávamos hesitantes entre o Endrick e o Rüdiger. Vi o rosto do Endrick e disse: ‘melhor o Rüdiger’”, afirmou o treinador italiano na entrevista coletiva.

Endrick foi colocado em jogo no fim da prorrogação, mas não cobrou pênalti decisivo Foto: Thomas Coex/AFP

PUBLICIDADE Ancelotti comentou que na relação original, o atacante revelado pelo Palmeiras estava relacionado para fazer a quinta cobrança. “A escolha estava feita, mas nós não sentimos ele muito confiante, então mudamos”, afirmou o comandante para justificar a opção pelo zagueiro de 32 anos que está no clube desde a temporada 2022/2023. Após vencer o Atlético no jogo de ida por 2 a 1, o Real acabou sendo batido por 1 a 0 na partida desta quarta, na casa do rival. A disputa por pênaltis foi cercada de polêmica mesmo depois de encerrada, com o triunfo do clube merengue por 4 a 2.

Julian Álvarez escorregou no momento do chute e sua cobrança foi anulada pelo VAR após ele ter encostado os dois pés na bola. Diego Simeone, técnico atleticano, reclamou da intervenção do VAR no lance. “Nunca vi o VAR revisar um pênalti em uma disputa”, reclamou.

Do outro lado, a resposta foi dada pelo goleiro merengue Courtois. “Estou farto desse vitimismo. Os árbitros não querem beneficiar um time nem na Espanha e nem na Europa. Viram claramente e apitaram. Se você está ganhando desde o primeiro minuto e não consegue fazer o segundo gol, a falha está em seu sistema de jogo”, afirmou o goleiro do Real Madrid.