Ancelotti diz não se arrepender de recusar convite da seleção brasileira: ‘Não me faça rir’

Carlo Ancelotti surpreendeu nesta sexta-feira ao responder uma das perguntas dos jornalistas na tradicional entrevista coletiva do Real Madrid na véspera da rodada do Campeonato Espanhol. Ao ser questionado sobre se estaria arrependido de rejeitar convite para treinar a seleção brasileira, o treinador italiano ironizou o questionamento: “Você me faz rir”.

"Obrigado por me dar a oportunidade de rir", disse o técnico do Real, visivelmente constrangido após uma risada nervosa. "Não é o momento para rir porque é um momento delicado. E temos que seguir adiante. Então, rir no dia de hoje não é o mais adequado. Agora é momento de agir." Ancelotti se referia à sequência recente de jogos do Real na temporada europeia. O clube madrilenho vem de duas derrotas doloridas nos últimos dias. No meio de semana, levou 3 a 1 do Milan, pela Liga dos Campeões, competição no qual o Real não está na zona de classificação direta para o mata-mata. Antes, o time de Ancelotti levou 4 a 0 do arquirrival Barcelona, que lidera o Espanhol com folga de nove pontos.

Ancelotti rejeitou convite da seleção brasileira para treinar equipe a partir do meio deste ano Foto: Manu Fernandez/AP

O momento negativo gerou a pergunta sobre o possível arrependimento de Ancelotti, que já sofre críticas por parte da torcida e da imprensa local, por dizer “não” para a proposta da CBF feita no primeiro semestre. Ele recebeu oferta para assumir o comando da seleção brasileira a partir do meio deste ano, quando se encerrava seu contrato com o Real. O italiano, contudo, decidiu aceitar a proposta para renovar seu vínculo com o clube.

“Não me arrependo de nada. E sigo gostando de todos os dias que passo aqui em Valdebebas (local do CT do Real). E farei isso até o último dia. Agradeço pelo tempo que passei e passarei aqui. Este é um momento difícil, mas estou feliz de estar aqui, neste clube, que é o melhor do mundo. E que também é o melhor do mundo em sair rapidamente dos momentos complicados”, comentou.

Os resultados ruins recentes do Real se somam à decepção com o fraco rendimento de Kylian Mbappé, grande aposta do clube na última janela de transferências. Ao mesmo tempo, o clube ainda se ressente da decisão do prêmio Bola de Ouro, quando seus jogadores, principalmente Vinícius Júnior, foram preteridos na premiação principal. Rodri, do Manchester City, levou a honraria, tendo o brasileiro como segundo colocado e Bellingham, em terceiro.