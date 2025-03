Ancelotti põe vaga na Champions em xeque e cobra Real após derrota: ‘Assim não vamos ganhar’

A derrota de virada do Real Madrid para o Betis neste sábado, pelo La Liga, deixou o técnico Carlo Ancelotti visivelmente irritado e preocupado. O tropeço, que custou a liderança do torneio nacional, chegou numa hora em que o time tem um desafio importante no meio de semana pela Champions League. Insatisfeito, ele mandou um recado para os seus comandados.

“Se jogarmos assim, não vamos ganhar. Está bem claro. Espero que esse resultado nos desperte. Que isso sirva de lição para a próxima partida. Pelo que vi, parece que antes éramos mais organizados e compactos, mas não fizemos isso contra eles (Betis)”, disse.

Derrota para o Betis preocupou o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. Foto: Jose Breton/AP

A postura dos jogadores após o Real Madrid sair na frente (levou a virada de 2 a 1), irritou o treinador. Ao ser questionado sobre o fato, ele não quis ir direto ao ponto, mas deixou claro que essa questão será discutida com os atletas internamente.

"Não estou na cabeça dos jogadores. O que sei é que perdemos o ritmo inicial e o posicionamento dos primeiros 20 minutos. Fomos perdendo a bola e não conseguimos manter o desempenho, tanto em termos de atitude quanto de comprometimento", reclamou o comandante. No jogo, o time merengue saiu na frente com um gol de Brahim Díaz logo aos dez minutos. Mas quando tudo indicava que a vitória estava encaminhada, o Betis reagiu. Johnny empatou ainda no primeiro tempo e Isco, de pênalti, decretou a virada de 2 a 1.

Nesta terça-feira, o clube merengue entra em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions e o adversário é um rival mais do que tradicional: a Atlético de Madrid. O confronto acontece no Santiago Bernabéu, às 17h (horário de Brasília). O duelo de volta está marcado para o Metropolitano no dia 12 de março.