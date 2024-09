Depois das fracas performances de Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitiu nesta sexta-feira que o atacante “não está em sua melhor versão”. No entanto, o treinador ponderou que os resultados recentes do Brasil não se devem à queda de rendimento do jogador.

“Ele não está na sua melhor versão, mas ainda é muito importante para nós, porque foi decisivo na conquista da Supercopa da Europa, com uma assistência. É verdade que ele não marcou como sempre, mas não temos pressa. A equipe marcou, ele tem sido importante e minha última preocupação é a condição do Vinícius porque ele sempre trabalha bem e dá tudo que pode. É só uma questão de tempo até que sua melhor versão chegue”, disse o italiano.

Carlo Ancelotti esteve próximo de ser o técnico da seleção brasileira, mas ficou no Real Madrid. Foto: Pablo Garcia/AP

PUBLICIDADE O treinador também comentou sobre o desempenho do atacante nas duas partidas da seleção brasileira na última Data Fifa. Candidato ao prêmio Bola de Ouro, Vini Jr. não balançou as redes na vitória sobre o Equador por 1 a 0 e nem na derrota para o Paraguai, na terça, por 1 a 0. O atacante já vinha de atuações abaixo do esperado na Copa América, quando o Brasil foi eliminado pelo Uruguai nas quartas de final. “O problema do Brasil, e não quero me aprofundar nesse assunto, não é um problema individual, é mais geral de uma equipe que está com dificuldade de trazer à tona a sua melhor versão. Não é o tipo de problema de ‘ele joga bem no Real e mal no Brasil’ e é por isso que o Brasil não joga bem. É um problema mais geral. Estamos encantados com ele. Não podemos esquecer que Vinícius nos permitiu vencer duas Champions League. Se quisermos que ele tenha a sua melhor versão, temos de lhe dar todo o carinho aqui no Real Madrid.”

Ancelotti era o grande alvo da CBF para comandar a seleção brasileira. No ano passado, o presidente Ednaldo Rodrigues chegou a afirmar que estava tudo certo com o italiano, que acabou renovando seu contrato com o Real Madrid, derrubando os planos de Ednaldo, que trocou Fernando Diniz por Dorival Júnior no início deste ano.

Vini Jr. tem forte concorrência no Real Madrid

Inquestionável no Real Madrid nas duas últimas temporadas, Vini Jr. ganhou um concorrente de peso em agosto, com a estreia de Kylian Mbappé na equipe espanhola. O francês chegou com status de estrela, com vaga garantida entre os titulares. Para Ancelotti, questionado sobre as constantes comparações entre o brasileiro, Mbappé e Bellingham, a contratação não vem gerando desconforto nos vestiários.

“É uma motivação para Mbappé essas comparações com esses jogadores. Para mim, todos têm a mesma importância e sou eu quem escolho (quem vai jogar). Não vejo problema e ele não me diz que tem um problema nesse sentido porque nunca conversou comigo sobre isso.”

Publicidade

Sobre o futuro de Vini Jr., Ancelotti desconversou ao ser perguntado sobre a suposta oferta do futebol da Arábia Saudita na última janela de transferências. “Não sei se ele recebeu esta oferta. Falo diariamente com todos os jogadores e nunca conversamos sobre esse assunto. Ele gosta tanto de jogar futebol que, apesar do que acontece lá fora, não vai perder a noção do que tem que fazer, que é jogar futebol.”