Ancelotti revela brincadeiras com brasileiros sobre assumir seleção: ‘Fazem piadas’

Especulado como um dos nomes possíveis para assumir o comando técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti revelou que o assunto é tocado nos bastidores do Real Madrid, mas apenas como forma de brincadeira. De acordo com o italiano, que já negou muitas vezes estar conversando com a CBF, os jogadores brasileiros do elenco costumam fazer piadas sobre a situação.

“Eles fazem piadas, não me perguntam sobre isso”, disse o treinador durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, antes do duelo de quarta com Elche, pelo Campeonato Espanhol.

“Eles riem disso, mas não conversamos sobre o assunto. Temos amizade entre nós, por isso eles riem, fazem piadas. Mas a realidade é diferente. Como eu disse, meu contrato vai até 2024″, completou.

Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva antes de duelo com o Elche pelo Espanhol. Foto: Chema Moya / EFE

Hoje, os brasileiros do Real Madrid são o zagueiro Éder Militão e os atacantes Rodrygo e Vinícius Júnior, nomes que fizeram parte do último ciclo da Copa do Mundo e estiveram no Catar sob o comando de Tite, que deixou o comando ao final de seu contrato. Desde então, a CBF busca um nome para substituí-lo, em meio a muitas especulações. Muito se discute sobre trazer ou não um treinador estrangeiro.

Na sexta-feira passada, a ESPN Brasil informou que Ancelotti teria dado sinal positivo para treinar o Brasil nos próximos três anos. Tanto o treinador quanto a CBF desconversaram sobre o tema. “Seleção brasileira? Minha situação é muito clara, tenho contrato (com o Real Madrid) até 2024?, disse o treinador, na ocasião. A CBF, por sua vez, divulgou uma nota negando a informação e afirmou que “o assunto é tratado de forma transparente e que o técnico escolhido será anunciado no momento oportuno”.