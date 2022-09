Ancelotti sai em defesa de Vinícius Júnior após ‘confusão’ com atletas do Mallorca

Vinícius Jr. mostrou muita personalidade na vitória de virada do Real Madrid sobre o Mallorca neste domingo. Após marcar o gol que colocou o time de Madri em vantagem, o brasileiro “se estranhou” com jogadores rivais, inflamou a torcida no Santiago Bernabéu e ainda “trocou farpas” com Javier Aguirre, técnico rival. Carlo Ancelotti defendeu o brasileiro e negou firulas por parte do atleta.

“O árbitro, primeiramente, tem que ser respeitado em todos os sentidos, mesmo que erre. Vinícius tem uma qualidade extraordinária, é normal que os adversários sejam muito cuidadosos com ele por causa do talento que tem. Ele não tem de mudar nada em sua atitude, acho que respeita muito os árbitros e também os adversários”, argumentou o treinador.

Com Benzema lesionado, Vinícius Jr. liderou o Real Madrid na vitória contra o Mallorca por 4 a 1. Foto: Manu Fernandez/AP

Pouco depois de marcar o belo gol da virada, Vinícius se irritou com o lateral Pablo Maffeo durante cobrança de escanteio. O brasileiro sofreu faltas em sequência após o lance e pediu apoio da torcida. Martin Valjent levou cartão amarelo na sequência. Houve também bate-boca com Aguirre.

“Ele é um jogador especial devido à forma como joga. Às vezes pode acontecer que o adversário se irrite. Ele tenta sempre driblar, não muda se a equipe ganha ou perde. Às vezes compreendo que quando o adversário está perdendo, pode ficar mais irritado do que o habitual com o drible. São coisas que acontecem no futebol. Com experiência ele terá de aprender”, completou Ancelotti.

Ancelotti ainda comentou sobre a dupla de sucesso formada por Vinícius e Rodrygo na partida, em que o Real Madrid teve a ausência de Karim Benzema. Rodrygo deu passe para o gol por cavadinha de Vini e ainda fez fila para fazer um golaço já nos minutos finais. O jogo terminou 4 a 1 para o time da casa.

“Não sei o que aconteceu no final com Vinícius, eu fico com os gols, que foram de grande qualidade. Rodrygo e Vinícius combinaram muito bem. Depois disso, o jogo ficou fácil. Antes era complicado, por muitas razões, o calor, encaixar a bola parada. Conseguimos manter a cabeça fria e, aos poucos, entramos no jogo para ganhar”, finalizou.

O treinador também falou sobre a irritação de Marco Asensio, que ficou furioso no banco de reservas durante o segundo tempo por não entrar na partida. “Dou total razão a ele. É normal que se irrite, significa que deseja jogar. Eu pretendia colocar ele e Mariano, mas Lucas Vázquez se lesionou e não pensei em retirar outro atleta”, explicou Ancelotti.