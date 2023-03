Ancelotti se irrita com especulações sobre Mbappé no Real Madrid: ‘Nunca vou responder’

Após a eliminação do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, jornais espanhóis, como o Marca e o As, levantaram especulações sobre movimentações do Real Madrid nos bastidores para ter Kylian Mbappé como reforço em 2024. O assunto foi levado a Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, e ele se negou a comentar sobre o caso.

“É uma pergunta que você pode me fazer hoje, em três dias, em dois meses, mas é uma pergunta que eu nunca vou responder”, afirmou o técnico italiano, que teve de lidar com questionamentos parecidos no fim da temporada passada, quando o Real Madrid fez forte investida para tentar contratar o astro francês e quase conseguiu.

Na época, a imprensa espanhola apontava enorme possibilidade de que Mbappé aceitasse a proposta do clube madrilenho. Então, Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, entrou em ação e ofereceu uma renovação de vínculo com valores astronômicos. A imprensa francesa também informa que o jogador não estaria feliz no PSG.

Ancelotti preferiu evitar comnetários sobre a ida de Mbappé para o Real Madrid. Foto: Javier Lizon/EFE

Segundo o jornal Le Parisien, o atacante pode acumular cerca de 630 milhões de euros (R$ 3,4 bilhões na cotação atual) se cumprir as três temporadas previstas pelo contrato. Além disso, o mesmo veículo divulgou que o clube deu carta branca ao atleta para que ele indicasse todas as suas preferências, inclusive podendo apontar companheiros de elenco que gostaria de ver fora do vestiário. Neymar poderia ser um deles. A relação de ambos continua arranhada.

Apesar do contrato muito vantajoso que Mbappé tem em mãos no PSG, novas informações sobre uma possível transferência para o Real Madrid surgiram nesta semana. A imprensa espanhola diz que a diretoria merengue busca um sucessor para Benzema, que foi essencial na temporada passada, mas está com 35 anos e vem convivendo com uma série de lesões.

De acordo com o Marca, Mbappé teria se arrependido da decisão de continuar em Paris e chegou a entrar em contato com dirigentes do Real Madrid para manter as portas abertas em um futuro breve. O As informa ter apurado que o time de Madri só fará uma investida caso tenha a possibilidade de trazer o atacante francês sem custos de transferência.