Ancelotti se mostra otimista com renovação de Benzema, Modric e Kroos no Real Madrid: ‘Há avanços’

O treinador Carlo Ancelotti espera continuar com os veteranos Benzema, Modric e Kroos à sua disposição no elenco do Real Madrid após o fim desta temporada. Os contratos do trio se encerram em junho, mas o clube madridista já tem negociações avançadas para renovar com cada um deles, conforme revelado pelo técnico italiano.

“Há avanços porque estão conversando e acredito que no final dos contas iremos encontrar uma solução”, comentou Ancelotti, antes de acrescentar que não podia mais se estender no assunto. Vencedor da Bola de Ouro no ano passado, Benzema, de 35 anos, já teria acertado a renovação, de acordo com informações divulgadas pela imprensa espanhola no meio de março, mas nada foi oficializado até o momento.

Ancelotti acredita que o trio Benzema, Modrid e Kroos são protagonistas do elenco e que devem renovar com Real Madrid. Foto: SUHAIB SALEM / REUTERS

Já a situação de Toni Kroos, de 33 anos, e Luka Modric, de 37, não foi alvo de nenhuma especulação até o momento. A avaliação interna no Real Madrid, contudo, é de que os dois merecem um novo contrato, até porque continuam sendo protagonistas com a camisa madridista e vêm atuando juntos no time titular nas partidas mais importantes.

“Vejo os veteranos como sempre vi. Eles podem ter momentos de melhor ou pior nível durante uma temporada, é bastante normal e acontece com todos os jogadores, mas temos que avaliá-los não pela idade, mas pelo que fazem. Você pode pensar que fisicamente não têm a energia dos jovens, mas a forma como os três lidam com as partidas é única e não se compra em nenhum mercado do mundo”, comentou o treinador.

Apesar dos elogios, Ancelotti considera que o clube já precisa se preparar para um futuro sem o trio. “Acredito que vão seguir por um tempo, mas uma hora eles vão parar, porque o Por eles possuírem uma coisa única, alguma coisa tem que mudar. Temos de busca, o futuro do clube é outra linha, não é o do futebol de Kroos e Modric. Temos jovens fantásticos como Camavinga, Tchouaméni, Valverdeo Ceballos que vão marcar uma época no Real Madrid, que será diferente da de Modric, Kroos e Casemiro”, concluiu.

Depois de golear o rival Barcelona por 4 a 0 e avançar à final da Copa do Rei, o Real Madrid enfrenta o Villarreal às 16 horas deste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro Rodrygo, que era dúvida por causa de dores no joelho, foi liberado e está relacionado para o jogo.