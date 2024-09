Ancelotti vê Endrick como titular do Real Madrid em futuro próximo: ‘Fala pouco e trabalha muito’

Ancelotti vem usando os brasileiros Rodrygo e Vini Jr., além de Mbappé, no ataque do Real Madrid. Pelas declarações do treinador, Endrick já começa a se credenciar como uma boa opção para o setor ofensivo.

Neste sábado, o Real vai a campo pelo Campeonato Espanhol e encara o Espanyol, em Madri, em partida válida pela sexta rodada. Com 11 pontos, a equipe merengue tem a mesma pontuação do Atlético de Madrid. O Barcelona lidera a classificação com 100% de aproveitamento em cinco rodadas.