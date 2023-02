Andrey Santos no Palmeiras? Volante embarca na Inglaterra e eleva expectativa de torcedores

Se nos anos de 2021 e 2022 a preocupação no Palmeiras era com o ataque, a temporada 2023 marca uma nova angústia: o meio-campo. A torcida vem pedindo reforços desde as saídas do volante Danilo e do meia Gustavo Scarpa. É justamente por causa destas lacunas que a possível chegada de Andrey Santos empolgou os torcedores nos últimos dias.

O jogador de 18 anos embarcou na Inglaterra, no sábado, rumo ao Brasil. Ele pisa em solo brasileiro neste domingo e, na segunda-feira, deve definir o seu futuro com a diretoria palmeirense. As conversas estão adiantadas e a contratação deve ser selada nos próximos dias.

Andrey foi contratado pelo Chelsea junto ao Vasco no início de janeiro Foto: Darren Walsh

Se confirmado, Andrey será um dos principais reforços do Palmeiras neste ano. Além de ser exatamente da mesma posição de Danilo, o volante tem traquejo de atacante e sabe fazer gol, a exemplo de Gustavo Scarpa. Por coincidência, os dois meio-campistas que deixaram recentemente o Palmeiras foram defender o Nottingham Forest, na Inglaterra.

Andrey despontou no Vasco no ano passado e confirmou que tem credencial para virar craque no Sul-Americano Sub-20, no início deste ano. Sem se intimidar pelo peso da camisa da seleção brasileira, não apenas ajudou na conquista do título como foi o artilheiro da equipe, com seis gols em oito partidas.

Ao longo do Sul-Americano Sub-20, ele mostrou versatilidade que viria em ótimo momento para o Palmeiras. Sob o comando de Abel Ferreira, Andrey poderia atuar em diferentes posições no desfalcado meio-campo palmeirense. Após as saídas de Danilo e Scarpa, o treinador português ficou com poucas peças de reposição para o setor.

Além dos incontestáveis Raphael Veiga e Zé Rafael, Abel tem a sua disposição Bruno Tabata, Gabriel Menino, Atuesta, Fabinho, Jailson e Jhon Jhon. Na prática, faltam opções mais efetivas em casos de lesões e até rodízio de elenco, uma vez que o Palmeiras tem pela frente a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão.

Andrey Santos, neste contexto, poderia ser opção tanto para atuar como volante quanto para jogar como meia, mais voltado para criação e até para a finalização de jogadas. O ponto fraco, se confirmada a contratação, é o tempo de vínculo. O jogador de 18 anos poderá ficar somente até agosto, quando começa a nova temporada europeia.

Isso porque ele foi contratado pelo Chelsea por R$ 68,9 milhões, mas o clube inglês não conseguiu integrar o jogador ao seu elenco por falta de um visto de trabalho. Para atuar como jogador na Inglaterra, é necessário acumular alguns pontos que são dados por participações nas mais diversas competições futebolísticas ao redor do mundo.

Neste contexto, o Palmeiras surgiu como opção quase perfeita ao Chelsea porque o time paulista vai disputar a Libertadores, competição que gera mais pontos a favor do visto de trabalho de Andrey.