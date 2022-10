Ângelo fica eufórico com gol pelo Santos, mas tem como objetivo maior a vaga na Libertadores

O atacante Ângelo ficou eufórico por ter marcado diante do Red Bull Bragantino, em Bragança, o terceiro gol na carreira, o primeiro no Brasileiro e o segundo neste ano na vitória do Santos, por 2 a 0, em duelo válido pela 32ª rodada. Mas o jovem de 17 anos tem como maior objetivo classificar o time de Vila Belmiro para a próxima Copa Libertadores.

“Santos tem que sonhar com coisa grande. Santos tem que estar no topo da tabela e brigar por título. Vamos brigar até a última rodada por Libertadores. É isso que o Santos merece. Nossa meta é a Libertadores. Nada mais além disso, nada além do que o Santos merece, que é estar no topo sempre”, disse o autor do segundo gol da partida.

Leia também Santos supera RB Bragantino fora de casa no Brasileirão e mantém sonho de disputar a Libertadores

O atleta fez uma análise do desempenho da equipe na partida. “O primeiro tempo falhamos um pouco. Professor Orlando falou para fazermos o que treinamos, deu confiança e saímos com a vitória”, disse Ângelo, que revelou sua preocupação em aprender a fazer gols. “Venho me cobrando muito. Tenho essa dificuldade desde a base. Sou um cara que sempre dei muitas assistências. Mas atacante vive de gol. Tenho me cobrado para ser mais completo falta isso e tenho treinado muito. Meus companheiros têm me ajudado, dado confiança, e graças a Deus fui coroado.”

Ângelo ficou eufórico após marcar gol na vitória do Santos sobre o Red Bull Bragantino. Foto: Ivan Storti/Santos FC

Com 43 pontos, em 11º lugar, o Santos volta a jogar no sábado, às 19 horas, na Vila Belmiro, quando terá o clássico contra o Corinthians.