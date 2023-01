Ângelo pede desculpas por xingar torcedor santista: ‘Nada justifica o meu erro’

O atacante Ângelo não foi titular neste sábado, não marcou gols e nem deu assistência. Mas compareceu à entrevista coletiva, ao fim do empate do Santos com a Ferroviária por 1 a 1, para pedir desculpas à torcida santista. O jovem jogador havia xingado um torcedor logo após a partida passada, na Vila Belmiro.

“Eu queria aqui, perante a toda a imprensa e todo o Brasil, pedir desculpas à torcida do Santos, principalmente às organizadas, a Torcida Jovem e a Sangue. Sei do meu erro, isso não se faz. Foi um acúmulo de coisas, pelo acontecido com meu avô (falecimento), mas nada justifica o meu erro”, declarou o jogador de 18 anos.

O episódio aconteceu na rodada passada. Na quarta-feira, após o empate sem gols entre Santos e Água Santa, o atacante trocou ofensas com um torcedor nas arquibancadas da Vila Belmiro. Ângelo também foi alvo de xingamentos por parte de torcedores neste sábado, no estádio do Canindé, em São Paulo.

Santos e Ferroviária empataram em 1 a 1 no Canindé. Foto: Raul Baretta/Santos FC

“Queria deixar claro que foi direcionado a um torcedor só. Eu jamais faria isso com a torcida que me apoiou a carreira toda. Aqui está o meu pedido de desculpas. Nunca faria isso a toda à nação santista. Sei da revolta, sei do meu erro. Nada justifica, porque o torcedor está aqui para apoiar. Sabemos a situação de todos os torcedores. Estou aqui para pedir desculpa. Espero que a nação santista possa me perdoar”, declarou.