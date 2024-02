Animações e sócio ‘cria’: clubes investem em projetos para fomentar futuros torcedores

A paixão pelo futebol costuma ser transmitida em família, especialmente dos pais para os filhos, mas existem clubes que estão preocupados em direcionar projetos e conteúdos para os mais novos com a intenção de fomentar jovens torcedores e renovar o fôlego na arquibancada. Em um momento de grande exposição de marca de times internacionais, as ideias no Brasil vão desde a criação de um desenho animado quanto planos de sócio voltados para os menores.

É comum ver clubes promovendo ações para o público infantil, seja por meio de ativações do sócio-torcedor, como por exemplo a entrada de crianças e adolescentes em campo ao lado dos jogadores, ou a venda de produtos licenciados. Quem mais se diferencia em uma proposta de se aproximar dos pequenos é o Flamengo. Em 2020, o rubro-negro carioca fechou uma parceria com a Grajaú filmes para a criação de um canal infantil e a produção do desenho Flaminguinhos. A marca de 1 milhão de visualizações foi alcançada em apenas 16 dias e atualmente conta com mais de 50 mil inscritos no YouTube.

Os vídeos em animação contam com músicas originais e clássicos da torcida rubro-negra. A produção envolve uma turma de amigos, com nomes inspirados em figuras históricas do clube, e suas aventuras. Os vídeos contam com a participação de ídolos do clube, como Zico, que chegou a ser retratado na música “Sítio do Galinho” e deu voz original à sua animação. O atacante Gabriel Barbosa, heróis das conquistas da Libertadores de 2019 e 2022, também aparece na produção como o personagem Gabigolzinho.

Animação 'Flaminguinhos' visa capturar público infantil para a torcida do Flamengo. Foto: Divulgação/CR Flamengo

PUBLICIDADE Ainda no Rio de Janeiro, o Botafogo é outro que inovou na maneira de cultivar jovens a torcer pela Estrela Solitária. Ao reformular o plano de sócios, o clube desenvolveu uma categoria voltada para crianças e adolescentes. Trata-se do Plano Cria, a modalidade custa R$ 12,90 ao mês e dá direito a kit com produtos exclusivos, oportunidade de entrar em campo com os jogadores e 15% de desconto no ingresso para a Arena Kids, espaço destinado para o público infantil dentro do Nilton Santos, casa botafoguense. “Sabemos que os torcedores super engajados, o raiz de arquibancada, sempre estarão ali. Mas a construção do Botafogo que queremos envolve criar uma experiência de entretenimento que atraia um público que tem expectativas maiores com o entretenimento para a família, nível de serviço e segurança”, explica Julio Gracco, diretor de comunicação do Botafogo. “Temos um estádio com uma área perfeita para crianças. Estamos criando opções para todos os públicos e faixas etárias, para 2024 nossas expectativas são ótimas”, afirma.

Ter um espaço dedicado para crianças nos estádios não é exclusividade do Botafogo. Em SP, a Neo Química Arena, casa do Corinthians, também dispõe de um camarote voltado para os pequenos torcedores, proporcionando a realização de festas de aniversário e gincanas. No Allianz Parque, em dias quando não há jogos do Palmeiras, há a possibilidade da realização de campeonatos de futebol no próprio gramado do estádio.

“Crianças, em geral, costumam guardar suas experiências na memória. Proporcionar um dia inesquecível a ela ao lado da família ou dos amigos com certeza fará com que o clube fique marcado em seu coração e a chance de fidelizá-la se torna maior”, destaca Alessandro Tomazelli, sócio-proprietário da Cia do Tomate, empresa referência em recreação infantil e parceira de Botafogo, Corinthians e Palmeiras.

Botafogo oferece plano de sócio para crianças. Foto: Vitor Silva/Botafogo

Torcida estrangeira

Uma das principais questões no debate para a formulação de uma liga unificada no País é a capacidade de expor a marca de clubes brasileiros internacionalmente por meio de produtos licenciados. Um exemplo claro desta falta de organização é a ausência do Campeonato Brasileiro em jogos de videogame, como o EA FC (antigo Fifa), cada vez mais influente entre os jovens fãs de futebol. Os games são considerados um canal importante de entrada e exposição para clubes de todo o mundo, especialmente os europeus, que contam com os melhores jogadores do mundo e angariam torcedores em todo o planeta.

Em 2023, a pesquisa Maior Raio-X do Futebol, realizada pela CNN/Itatiaia/Quaest, apontou que 47% dos entrevistados entre 16 e 30 anos torcem para algum time de fora do Brasil, e 26% os com mais de 51 anos. A globalização e a oferta de campeonatos em streaming e canais por assinatura estão entre os fatores para times de outros países ganharem a simpatia dos brasileiros.

“Em um mundo de concorrência global por atenção, acesso fácil a conteúdos e jogos de clubes das ligas mais poderosas do mundo onde jogam os maiores ídolos do esporte, pensar em ações que promovam conexão e rejuvenescimento da base de fãs é dever diário de qualquer Departamento de Marketing de time brasileiro”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

O São Paulo tem tocado o projeto do Censo Tricolor, que visa mapear a torcida de maneira profunda para direcionar as ações do clube para cada tipo de público. Já o Corinthians busca realizar ações afirmativas com jovens de comunidades vulneráveis, tanto na arena quanto na sede do clube. O Palmeiras convida periodicamente alunos de escolas públicas da Grande São Paulo a assistir, de forma gratuita, a jogos do Palmeiras no Allianz Parque.