A cantora brasileira Anitta foi anunciada nesta quarta-feira, pela Uefa, como atração do show de abertura da final da Champions League, marcado para 10 de junho, entre Manchester City x Inter de Milão. Ela vai dividir palco com o cantor e compositor nigeriano Burna Boy. A decisão do principal torneio de clubes da Europa ocorrerá no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

“Estou tão animada que a notícia finalmente saiu!”, disse a cantora, em comunicado divulgado pela Uefa em que aparece dentro de um vestiário de futebol. “Vamos fazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo. Você não vai querer perder isso”, disse. A final será transmitida pelo SBT, TNT Sports (tv fechada) e HBO Max (streaming).

Anitta já se apresenta no show de abertura da final da Copa Libertadores. Foto: Ernesto Benavides/ AFP

A cerimônia de abertura da final da Champions League tem o patrocínio da Pepsi e será transmitido em mais de 200 países e territórios, bem como no site uefa.com e nos canais oficiais da Uefa no YouTube e da Uefa Champions League TikTok. A atração está em seu sétimo ano e já contou com os shows de Camila Cabello, Imagine Dragons, Dua Lipa, Black Eyed Peas e Now United.

Torcedora do Botafogo, a carioca Anitta também se apresentou nas finais da Copa Libertadores de 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu, no Uruguai. E em 2019, quando o Flamengo derrotou o River Plate de virada, também por 2 A 1, em Lima, no Peru.

Anitta já tem experiência de se apresentar em eventos esportivos. Além da Libertadores, ela esteve na final dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, cantou o Hino Nacional minutos antes da largada do GP do Brasil de Fórmula 1, em 2017, e na estreia do GP de Miami, no ano passado, nos Estados Unidos. A cantora também realizou show na festa de encerramento da Copa América, no Estádio do Maracanã, em 2019.

Seu carisma, fama e proximidade com o público mais novo a faz ficar na primeira fila das opções para eventos esportivos no Brasil e fora dele. No Instagram, a cantora tem 64 milhões se seguidores. No Twiiter, sua conta movimenta 19 milhões de pessoas.

“Anitta vem demonstrando talento além dos palcos, e não é de hoje. Focou na carreira internacional, tem espanhol e inglês fluentes, frequentemente anuncia parceiros no desenvolvimento de negócios, marcas e produtos, como nas parcerias com Nubank e Cimed, para citar algumas delas. A exposição gerada num evento desse tamanho só potencializa o que ela vem, claramente, planejando e executando ao longo do tempo. E ela tem apenas 30 anos”, afirmou Armênio Neto, especialista em novos negócios da indústria do esporte.

Professor de marketing esportivo na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), Ivan Martinho reforça que Anitta só comprova sua importância como artista com sua apresentação na final da Champions League. “Essa aparição amplia ainda mais seu alcance enquanto estrela pop de projeção global e provavelmente alcançará públicos que ainda não a conheciam, trazendo a oportunidade de amealhar novos fãs e tornar-se relevante comercialmente em novos mercados europeus e asiáticos.”