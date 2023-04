Antigo alvo do Palmeiras faz 4 gols no Real Madrid e comanda vitória do Girona no Espanhol

O argentino Taty Castellanos foi o nome do jogo na vitória de 4 a 2 que o Girona impôs ao Real Madrid, nesta terça-feira, pelo Campeonato Espanhol. O centroavante marcou todos os gols de sua equipe em uma bela jornada. O resultado praticamente encaminha o título da competição para o Barcelona, que tem 11 pontos de vantagem na ponta e entra em campo nesta quarta para desafiar o Rayo Vallecano.

Na classificação, o Real se mantém com 65 pontos na vice-liderança. Já o Girona salta para os 41 e se mantém na parte intermediária da tabela. Os dois times voltam a campo pelo torneio no final de semana.

O time do técnico Carlo Ancelotti recebe o Almería no Santiago Bernabéu, no sábado, e busca a reabilitação no Campeonato Espanhol. Já o Girona completa a rodada da competição na segunda-feira e visita o Sevilla atrás de mais um triunfo.

Castellanos comemora um de seus quatro gols sobre o Real Madrid pelo Espanhol. Foto: Albert Gea/ Reuters

Antes da atuação histórica de Castellanos, o Real quase abriu o placar no primeiro minuto de jogo. Modric avançou pela esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Rodrygo. O brasileiro complementou de letra, mas o zagueiro evitou o gol.

A pressão dos visitantes se manteve, mas em uma jogada rápida, o Girona encontrou o caminho das redes. No cruzamento de Ivan Martin, Castellanos completou de cabeça e fez 1 a 0, aos 11 minutos.

Disposto a defender a vantagem, o Girona passou a catimbar a partida e a estratégia foi provocar Vinícius Júnior. O clima esquentou quando o atacante revelado pelo Flamengo partiu para cima da marcação e colocou a bola entre as pernas de seu marcador. Um princípio de confusão aconteceu na área e o juiz controlou a situação.

O Real viu sua situação se complicar ainda mais quando Militão falhou feio na marcação de Castellanos. O argentino recebeu um lançamento longo, deixou o zagueiro para trás, e tocou na saída do goleiro Lunin para fazer o seu segundo gol: 2 a 0 aos 23 minutos.

Apesar da dificuldade encontrada nessa etapa inicial, a equipe de Carlo Ancelotti conseguiu voltar para o jogo graças a Vinicius Jr. Assensio levantou a bola da direita e o camisa 20 fechou na pequena área para diminuir a contagem em bela cabeçada aos 33 minutos.

O confronto seguiu catimbado e o Vinicíus Júnior seguiu sendo caçado em campo. Após cometer uma falta, o zagueiro Bueno chutou a bola em cima do brasileiro, que estava caído. Já no final do primeiro tempo, Martínez fez falta dura no atacante e acabou amarelado. Na etapa final, o brasileiro também acabou advertido com cartão.

A expectativa para a volta do intervalo era uma reação do Real Madrid. No entanto, quem brilhou mais uma vez foi Castellanos. Ele aproveitou um bom cruzamento do brasileiro Yan Couto e completou para as redes para fazer 3 a 1 no primeiro minuto do segundo tempo. Aos 17 minutos, depois de um levantamento que contou com um desvio, ele novamente mostrou seu oportunismo para fazer seu quarto gol no jogo.

Já no final da partida, Vinícius Júnior conseguiu diminuir o prejuízo. Ele construiu toda a jogada pela esquerda, chegou à linha de fundo e rolou para Vásquez anotar o segundo gol do Real aos 39 minutos.

No outro jogo da rodada, o Osasuña derrotou o Cádiz por 1 a 0. O gol da vitória foi assinalado por Rúben Garcia, aos 17 minutos da etapa final. Com os três pontos, o time do técnico Jagoba Arrasate chegou aos 44 pontos. Na luta para se distanciar da zona do rebaixamento, o Cadiz segue com 32 pontos.