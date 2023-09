Antony resgata e revela conversas particulares e pesadas em seu Instagram para se defender

Como forma de esclarecer e também de defender das acusações de agressão a mulheres que vem sofrendo e que já o afastou da seleção e do Manchester United, Antony foi às redes sociais nas últimas horas deste domingo para divulgar postagens de conversa de um aplicativo de mensagens com uma de suas acusadoras. Segundo ele, os prints são de relações que teve com a bancária Ingrid Lana, que o acusa de empurrão e violência.

Segundo depoimento de Ingrid ao portal G1, Antony tentou beijá-la sem sua autorização. Então, ele a empurrou contra a parede, batendo sua cabeça. Em seguida, o jogador teria pedido desculpas e implorado para que não houvesse denúncia. A bancária, porém, optou por divulgar a agressão, que teria acontecido em setembro de 2022, meses antes da Copa do Mundo do Catar.

Convocado por Fernando Diniz para os jogos das Eliminatórias, Antony foi cortado depois do grupo por causa das acusações. No domingo, seu clube na Inglaterra, o United, decidiu afastá-lo. Então, o jogador partiu para o ataque a fim de provar sua inocência. Usou suas redes sociais para divulgar conversas que teria tido com Ingrid. Segundo ele, “estaria sendo obrigado a publicar as mensagens” e que teria ocorrido um encontro ‘íntimo e consensual’ entre os dois. “Esse assunto com essa farsante vai ser resolvido na Justiça”, publicou o jogador. Os prints não são esclarecedores.

Antony divulga print de conversa com mulher que o acusa de violência: ‘Farsante’. Foto: Rui Vieira/AP

Histórico

Antony foi cortado da seleção de Diniz por causa do caso da DJ Gabriela Cavallin, outro em que ele está sendo acusado. Depois da primeira denúncia, outras duas mulheres optaram por divulgar seus episódios com o atleta. Uma delas foi Ingrid.

O primeiro caso teria acontecido em maio de 2022, em São Paulo, enquanto o outro teria ocorrido na Inglaterra, em outubro. Ingrid Lana relatou que foi para o país europeu a convite do próprio jogador para conversar sobre negócios particulares. “Ele tentou ter relação comigo e eu não quis. Ele me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça”, disse ela à Record TV. Nenhum Boletim de Ocorrência referente ao caso foi registrado.

O outro episódio é o da estudante de direito Rayssa de Freitas. Ela registrou B.O. após um desentendimento com o jogador depois de uma festa também em São Paulo. No documento, Rayssa informa que foi a uma casa noturna paulista e saiu de lá no carro de Antony. O automóvel era dirigido por ele. Ao lado, no carona, estava Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu, atacante do Palmeiras. Antony saía com Mallu. Ainda no veículo havia o cabeleireiro de Antony, conhecido como Rafa Cortês. Rayssa relata ter sido agredida por Mallu, inicialmente, e depois por Antony.

A vítima contou ter fugido do veículo, que partiu em alta velocidade. Na delegacia foram constatados os ferimentos em Rayssa. Também foi pedido um exame de corpo de delito ao IML.

Sobre o caso de Ingrid, a defesa do jogador prepara uma resposta oficial, mas nega o envolvimento e argumenta que a acusação “não preocupa”. Mesmo assim, o jogador postou as mensagens do passado, com palavras ‘pesadas’ das partes. Já sobre o caso de Rayssa, o Boletim de Ocorrência não teve prosseguimento judicial porque a vítima retirou a representação.

Antony divulga prints para se defender de acusação Foto: Reprodução/Instagram @antony00

