Antony rebate críticas por drible polêmico: ‘Não vou parar de fazer o que me trouxe aonde estou’

O atacante Antony, do Manchester United, foi às redes sociais nesta sexta-feira para rebater as críticas que recebeu por um drible na vitória por 3 a 0 sobre Sheriff, pela Liga Europa. O jogador da seleção exaltou o futebol brasileiro pela característica e afirmou que não vai parar de mostrar toda a sua habilidade em campo.

“Somos conhecidos pela nossa arte, e eu não vou parar de fazer o que me trouxe aonde estou”, escreveu Antony, no Instagram.

Antony rebateu críticas por drible em publicação nos stories do Instagram.

O drible da discórdia aconteceu durante a primeira etapa da partida, no Old Trafford, na Inglaterra, quando o duelo ainda estava 0 a 0. Antony recebeu a bola pela ponta direita e girou por duas vezes com ela dominada, sem nenhum marcador por perto. Em seguida, o brasileiro errou o passe. O lance foi bastante criticado pelo ex-jogador inglês Paul Scholes, ídolo do Manchester United.

“É ridículo. É apenas exibicionismo. Ele não está entretendo ninguém, não está tentando passar por ninguém e depois erra o passe. O que ele está pensando? Ele precisa cortar isso do jogo dele”, disse Scholes após a partida.

A reação do técnico Erik ten Hag ao lance também repercutiu nas redes sociais. O treinador holandês não escondeu a insatisfação no banco de reservas com a jogada do ex-São Paulo, que acabou sendo substituído no intervalo. Na entrevista coletiva após o jogo, o comandante do United negou que a alteração aconteceu por causa do drible, mas pediu objetividade do atleta na próxima vez.

“(A substituição de Antony) Estava mais ou menos planejada. Eu queria ver Cristiano Ronaldo e Rashford mais juntos, e achei que Garnacho estava jogando bem. Não tenho problema (com o drible), desde que seja funcional. Se é só um truque sem propósito, vou corrigi-lo.

O giro de 360° é quase uma marca registrada de Antony. O próprio Manchester United já fez publicações nas redes sociais de vídeos do jogador fazendo o movimento em treinos e aquecimentos, além de promover um desafio com torcedores para que tentassem imitar a técnica do brasileiro.