Antony é o único poupado pela mídia britânica em goleada do City sobre o United

Apesar de estar em campo na derrota acachapante do Manchester United para o Manchester City por 6 a 3, pela nona rodada do Campeonato Inglês, em jogo disputado no Etihad Stadium neste domingo, 2, Antony foi um dos poucos jogadores poupados de críticas pela mídia britânica. Autor de um bonito gol para os Red Devils, ele teve atuação considerada mediana, em discrepância com o resto do time, e recebeu elogios pela pró-atividade.

De acordo com avaliação do veículo Daily Express, Diogo Dalot e Tyrell Malacia foram os piores em campo, recebendo, os dois, 3 como nota. Antony foi avaliado com um 6, enquanto os outros dois brasileiros, Casemiro e Fred, ficaram com 5 e 4, respectivamente. Haaland foi o grande destaque, com um hat trick.

E o golaço do Antony contra o Manchester City?

O brasileiro teve boa atuação no dérbi, apesar da goleada sofrida pelo seu time, e fez isso aí!pic.twitter.com/VDiMeTR0af — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) October 2, 2022

O resultado colocou o United na sexta posição da tabela, com 12 pontos, e ligou um sinal de alerta à equipe de Erik ten Hag, que joga a Liga Europa ainda nesta semana, em duelo com o Omonia.

Apesar de Antony ter sido elogiado por ter tentado puxar uma reação do United, o jornal relembrou que a zaga do City conseguiu segurar seu ímpeto com eficiência. “O brasileiro era um dos poucos que parecia querer fazer algo. Marcou em um impressionante chute de longe, mas foi amplamente anulado pela defesa”, disse a avaliação.

Além de classificar Dalot e Malacia como os piores da partida, Bruno Fernandes, destaque dos Devils na temporada, também não escapou das críticas: “A frustração, talvez pelo seu próprio desempenho, foi sintetizada com um cartão amarelo aos 80 minutos ao descontar sua raiva no árbitro Michael Oliver, reclamando uma falta relativamente óbvia”.

Os rivais de Manchester voltam à campo pelo Campeonato Inglês no próximo fim de semana. O City joga novamente em casa, contra o Southampton, no próximo sábado, visando tomar a liderança do Arsenal. Já o United visita o Everton, em Liverpool, atrás de se recuperar na classificação.