Antony, Paquetá, Marquinhos... Por onde andam os destaques das últimas finais da Copinha?

Principal competição das categorias de base do futebol brasileiro, a Copa São Paulo Futebol Júnior é uma vitrine para os talentos do País para os próximos anos. Gabriel Jesus, Neymar e Lucas Paquetá, que hoje são presenças constantes nas convocações da seleção brasileira, começaram suas carreiras na Copinha.

No entanto, nem sempre os destaques do campeonato conseguem corresponder às expectativas. A análise mostra que o caso de Paquetá, por exemplo, campeão com o Flamengo em 2016, titular do West Ham e da seleção brasileira, é uma das exceções entre os destaques dos últimos 20 finalistas da competição.

Paquetá foi um dos destaques do Flamengo na conquista da Copa São Paulo em 2016. Foto: Ricardo Moraes/Reuters

Entre 2012 e 2022, foram disputadas 10 edições da Copinha — a exceção foi em 2021, quando a competição foi cancelada por conta da pandemia da covid-19. Nesse período, alguns dos craques, além do próprio Paquetá, ganharam destaque dentro do futebol nacional e internacional. Antony, com o São Paulo em 2019, é outro exemplo de um jogador com sucesso no profissional após ser campeão no torneio de juniores.

O Estadão destaca os principais jogadores de cada um dos últimos 20 finalistas, em ordem cronológica. Por onde andam, o que conquistaram após a Copinha e se atingiram as expectativas colocadas sobre eles ao ínicio de suas carreiras.

2012 - Corinthians 2 x 1 Fluminense

Campeão, o Corinthians teve como principal destaque em 2012 o setor defensivo de sua equipe. Ao longo da competição, só foi vazado em duas oportunidades: nas oitavas de final, contra o Primeira Camisa, e na decisão, diante do Fluminense. Por conta disso, os principais destaques do clube vieram da defesa.

Antônio Carlos marcou os dois gols do título do Corinthians na Copinha de 2012. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Com os dois gols na final, o zagueiro Antônio Carlos garantiu o título ao alvinegro paulista. Como resultado, ele teve 90% de seus direitos adquiridos pelo clube, junto ao Audax Rio. Sem muitas chances no profissional, teve passagens por Oeste e Avaí, antes de rescindir seu contrato com o clube. Em 2018, viveu seu melhor momento na carreira, se colocando como titular e conquistando o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Hoje, aos 29 anos, atua no Orlando City.

Ao lado de Antônio Carlos, outro nome ganhou destaque foi Marquinhos. Titular da seleção brasileira e capitão do Paris Saint-Germain, o zagueiro não teve muito tempo para mostrar seu futebol no Brasil, sendo vendido no mesmo ano para a Roma — ele integrou o elenco do título da Libertadores. Em solo italiano, o jogador se destacou pela sua qualidade na saída de bola e combatividade. No PSG desde 2013, Marquinhos disputou duas Copas e conquistou a medalha de ouro olímpica com a seleção brasileira em 2016.

Eleito melhor jogador da competição pelo Fluminense, Marcos Junior atua no futebol japonês em 2023. Foto: Ricardo Moraes/Reuters

Apesar do vice-campeonato, Marcos Júnior, do Fluminense, foi eleito o destaque da competição e alçado ao profissional do clube ainda cedo em sua carreira. Campeão brasileiro e Carioca em 2012, permaneceu até 2018 no clube - neste período, também foi emprestado ao Vitória - com 37 gols em 243 jogos. Desde 2019 defende o Yokohama Marinos, do futebol japonês.

2013 - Santos 3 x 1 Goiás

Do lado do campeão, o principal nome do Santos era o de Neilton. Além de ser o artilheiro da equipe na competição, com seis gols, o atacante foi decisivo para o título, que não vinha desde 1984, na reta final. Na semifinal, marcou três gols contra o Palmeiras e também marcou na decisão, diante do Goiás. Após a competição, foi relacionado para a equipe profissional do Santos, mas deixou o clube em 2014.

Neilton, revelado pelo Santos em 2013, não teve muito espaço no clube. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Com passagens por Cruzeiro, Botafogo e São Paulo, Neilton viveu seu melhor momento no profissional entre 2017 e 2020, quando defendeu o Vitória. Em 2023, ele foi contratado para as disputas do Campeonato Paulista e da Série B do Brasileirão.

Pelo Goiás, Erik foi o grande destaque em 2013. Artilheiro da Copinha, com oito gols. Alçado à equipe profissional no mesmo, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro em 2014 e convocado para as categorias de base da seleção brasileira. Contratado pelo Palmeiras em 2015, em um contrato de cinco anos no valor de R$ 13 milhões, ele teve poucas oportunidades no alviverde e foi emprestado para Atlético-MG e Botafogo, tendo boa passagem pelo time carioca. Atualmente defende o Machida Zelvia, da segunda divisão japonesa.

2014 - Santos 2 x 1 Corinthians

O bicampeonato santista revelou o goleiro João Paulo ao futebol, titular do Santos até hoje. Foram apenas três gols sofridos na competição. Capitão, ele teve seu contrato renovado até 2026. Lucas Otávio, volante eleito o melhor da competição, chegou a ter espaço no profissional do Santos, mas abandonou o futebol. Hoje é empresário.

Revelação do Corinthians, Malcom teve passagens pelo Bordeaux e Barcelona antes de se transferir para o Zenit. Foto: Anton Vaganov/Reuters

Artilheiro do Corinthians na competição com seis gols, sendo um destes na final com o Santos, Malcom foi uma das principais revelações do clube na última década. No mesmo ano fez sua estreia no profissional aos 17 anos. Em 2015, sob o comando de Tite, ajudou o Corinthians a conquistar o Brasileirão, antes de ser vendido por 50 milhões de euros ao Bordeaux, da França. Em 2018, envolveu-se em uma transferência polêmica com o Barcelona, após Roma e Bordeaux terem anunciado um acordo pelo atacante. Em 2021, marcou o gol da medalha de ouro olímpica da seleção brasileira em Tóquio e defende o Zenit, da Rússia, desde 2019.

2015 - Corinthians 1 x 0 Botafogo-SP

Na final pelo segundo ano consecutivo, o Corinthians manteve sua base do ano anterior para a conquista da Copa São Paulo. Neste ano, Maycon foi o herói do título, marcando o gol na decisão. Elevado ao profissional do clube em 2016, foi emprestado para a Ponte Preta no mesmo ano antes de assumir a titularidade como volante da equipe. Campeão Brasileiro em 2017 e bicampeão paulista, o volante foi vendido ao Shakhtar Donetsk em 2018. No último ano, retornou ao clube por empréstimo, devido ao conflito bélico entre Ucrânia e Rússia, e segue até hoje.

Maycon marcou o gol do título do Corinthians em 2015; hoje, ainda permanece no clube, emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Foto: Sergio Castro/Estadão

Artilheiro da Copinha, Isaac teve uma trajetória agitada no futebol. Após seu desempenho nas categorias de base, com oito gols na competição, o atacante passou por 11 clubes em oito anos, incluindo o Corinthians, onde teve uma curta passagem por empréstimo na temporada de 2016. Hoje, defende o Gravina, clube da quarta divisão italiana.

2016 - Flamengo 2 (4) x (3) 2 Corinthians

A geração campeã com o Flamengo em 2016 revelou dois importantes nomes para o clube: Felipe Vizeu e Lucas Paquetá. Eleito melhor jogador e vice-artilheiro da Copinha, Vizeu era uma das promessas do rubronegro. Entre 2016 e 2018, o centroavante marcou 20 gols em 75 partidas, antes de ser vendido para a Udinese por R$ 20 milhões. Apesar de estrear com gol em amistoso, teve poucas oportunidades na Europa. Após passagens pela Rússia, Moldávia e Japão, acertou com o Atlético Goianiense para a temporada de 2023.

Felipe Vizeu ao lado de Cristiano Ronaldo, em duelo entre Sheriff e Manchester United pela Liga Europa. Foto: Craig Brough/Reuters

Paquetá teve mais sucesso em sua carreira, quando comparado ao ex-companheiro. Ao lado de Éverton Ribeiro e Diego, foi protagonista do meio-campo do Flamengo, que terminaria a temporada de 2018 com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Em outubro do mesmo ano foi vendido ao Milan, em negociação no valor de 35 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões).

Com pouco espaço na Itália, se destacou após transferência para o Lyon, em 2020. Em duas temporadas, disputou 80 jogos e marcou 21 gols, desempenho que garantiu vaga na seleção brasileira para a Copa América de 2021 e o Mundial do Catar. Na última janela de transferências, em agosto de 2022, foi vendido ao West Ham por 60 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões).

2017 - Corinthians 2 x 1 Batatais

Eleito melhor jogador da competição, Pedrinho foi tratado nos últimos anos como a grande revelação do Corinthians na última década. No mesmo ano em que foi responsável pela conquista da décima Copinha, o meia-atacante ganhou espaço na equipe profissional. Entre 2017 e 2020, disputou 141 jogos e marcou 12 gols. Foi vendido para o Benfica por 20 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões), maior valor na história do Corinthians.

Pedrinho teve breve passagem pelo futebol ucraniano antes de retornar ao Brasil. Foto: Daniele Mascolo/Reuters

Sem destaque em Portugal, rumou à Ucrânia, para defender o Shakhtar Donetsk. Por conta dos conflitos bélicos, retornou ao Brasil por empréstimo ao Atlético Mineiro na última temporada.

Vice-campeão, Gersinho, goleiro do Batatais foi o outro destaque na final, sendo inclusive cotado pela FPF para receber o prêmio de melhor jogador da Copinha. Após a campanha em 2017, teve passagens pelo futebol português e espanhol, mas encerrou sua carreira de forma precoce para retomar os estudos

2018 - Flamengo 1 x 0 São Paulo

Apesar do vice-campeonato, o ano de 2018 revelou importantes nomes para o São Paulo. Liziero, eleito melhor jogador da Copinha, Gabriel Sara, Igor Gomes, Helinho e Jonas Toró ajudaram a equipe a chegar à decisão, além terem o melhor ataque durante a fase de grupos, com 13 gols, e foram importantes para o profissional do São Paulo, principalmente sob o comando de Fernando Diniz, entre 2019 e 2020.

Liziero foi eleito o melhor jogador da Copa São Paulo de 2018. Foto: Agustin Marcarian/Reuters

Destes nomes, nenhum segue no clube após cinco anos. Liziero foi para o Internacional; Sara foi para o Norwich; Igor Gomes está no Atlético-MG; Helinho, no RB Bragantino; e Toró se transferiu para o futebol grego na última temporada.

2019 - São Paulo 2 (3) x (1) 2 Vasco

Antony ainda se desenvolve no futebol europeu, mas já mostrava potencial ao ser eleito melhor jogador da Copinha em 2019. Hoje no Manchester United, foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2021 e disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ao todo, as negociações em torno do jogador somam 200 milhões de euros em suas transferências para o Ajax e United, em 2020 e 2022, respectivamente.

Revelado pelo São Paulo, Antony acumula 200 milhões de euros pelos valores de suas transferências. Foto: Celio Messias

Talles Magno, destaque do vice-campeão Vasco, chegou ao profissional do clube como uma grande promessa. Atacante, que ficou marcado por lances e jogadas plásticas. Jogador mais jovem a estrear pelo cruz-maltino com 16 anos, 11 meses e 2 dias, ele ajudou o clube na reta final do Brasileirão de 2019. Após uma segunda temporada marcada por lesões e pela pandemia de covid-19, foi vendido para o New York City por US$ 15 milhões (cerca de R$ 63 milhões), clube defende até hoje.

2020 - Inter 1 (3) x (1) 1 Grêmio

Uma das maiores rivalidades do País, Internacional e Grêmio decidiram, em 2020, a Copinha. Eleito melhor jogador da competição, Praxedes, do Inter, permaneceu apenas um ano no clube que o revelou. Aos 20 anos, o meio-campista ainda dá os primeiros passos no futebol profissional e foi vendido ao RB Bragantino em 2021 por 6 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões).

Destaque na Copinha pelo Internacional, Praxedes foi vendido para o RB Bragantino em 2021. Foto: Mariana Greif/Reuters

Do outro lado, Vanderson, lateral-direito do Grêmio começou a atuar no profissional da equipe apenas em 2021 e foi vendido no ano seguinte para o Mônaco, por 11 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões). Em seu primeiro ano, disputou 24 jogos, com duas assistências no período.

2022 - Palmeiras 4 x 0 Santos

Após um ano sem a competição ser disputada, devido à pandemia de covid-19, a Copinha voltou em 2022 com a revelação de um nome para o futuro do futebol brasileiro. Endrick, à época com 15 anos, foi o artilheiro do Palmeiras na competição, com seis gols, e foi alçado à equipe profissional por Abel Ferreira na mesma temporada.

Endrick foi eleito melhor jogador da Copinha e revelação do Brasileirão em 2022 antes de ser vendido para o Real Madrid. Foto: Rodolfo Buhrer/Reuters

Ainda em 2022, foi eleito o jogador revelação do Campeonato Brasileiro, com apenas sete jogos e três gols marcados. Em 15 de dezembro, o Real Madrid acertou a contratação do jogador, por um montante que pode chegar a 72 milhões de euros (cerca de R$ 408 milhões). O jogador fica no clube brasileiro até julho de 2024, quando completará 18 anos.