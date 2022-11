Antony rebate críticas e diz que nunca vai mudar estilo de jogo: ‘Faz parte de mim’

Publicidade

Na lista dos 26 nomes convocados por Tite para representar a seleção brasileira na Copa do Catar, o atacante Antony, do Manchester United, não vai se curvar para as críticas que têm recebido da imprensa inglesa sobre o seu estilo de jogo, caracterizado pelos dribles e fintas nas beirada do campo. Aos 22 anos, o jovem atleta voltou a dizer que nunca vai mudar a forma de jogar porque não se trata de estilo, mas um conceito que o define e que faz parte de sua história.

“Eu nunca vou mudar a maneira como eu jogo, porque não é um estilo. Sou eu. Uma parte de mim. Uma parte da nossa história, como brasileiros”, disse o atacante. “Nada que eu faço é brincadeira. Tudo tem um propósito. Atacar com ousadia, botar medo no adversário, criar espaço, fazer a diferença para o meu time”. As declarações foram publicadas pelo site The Player’s Tribune, que divulga depoimentos em primeira pessoa de atletas de diferentes modalidades e países.

Recentemente, Antony foi criticado pelo comentarista e ex-jogador do Manchester United Paul Scholes por conta de uma jogada que o brasileiro fez pela Liga Europa, em que ele controlou a bola com um dos pés, e a girou ao redor do seu corpo sem sair do lugar. “É ridículo. É apenas exibicionismo. Ele não está entretendo ninguém, não está tentando passar por ninguém e depois erra o passe. O que ele está pensando? Ele precisa cortar isso do jogo dele”, disse Scholes.

Antony corre com a bola em partida válida pela Liga Europa. O jogador já anotou três gols pelo Manchester United. Foto: Jon Super / AP

Em seu relato ao site, Antony conta sobre como a sua infância na periferia de São Paulo, marcada pela violência, pela presença do tráfico e a truculência policial, foi importante na sua construção como jogador e ser humano.

“Fui da favela para o Ajax e o Manchester United em três anos. As pessoas sempre me perguntam como eu consegui ‘virar a chave’ tão rapidamente. Pra ser sincero, é porque não sinto pressão dentro de campo”, diz Antony. “Quando você cresce tendo que pular cadáveres apenas para chegar à escola, você não pode ter medo de nada no futebol. As coisas que eu vi, a maioria dos especialistas em futebol só pode imaginar.”

A comunidade em que Antony vivia, uma favela batizada de Inferninho, na zona norte de São Paulo, foi a casa do atacante ex-São Paulo até 2019. Ele lembra que depois da final do Campeonato Paulista daquele ano, quando chegou a marcar um gol na derrota para o Corinthians por 2 a 1, as pessoas estavam surpresas com a presença dele na região.

“Não tínhamos outra escolha. Em 2019, quando fiz o gol contra o Corinthians, na final do Campeonato Paulista em Itaquera, e depois do jogo eu já estava de volta na favela onde eu nasci. As pessoas apontavam para mim na rua. ‘Acabei de ver você na TV. O que você está fazendo aqui?’. ‘Irmão, eu moro aqui’.Todo mundo riu. Eles não acreditaram”, conta.

“Se você fala com a mídia, eles sempre perguntam sobre seus sonhos. A Champions League? A Copa do Mundo? A Bola de Ouro? Mas esses não são sonhos. São objetivos. Meu único sonho era tirar meus pais da favela. Não tinha plano B. Eu ia conseguir ou morrer tentando”, conta o atacante ao site.

Não demorou para a carreira de Antony começar a decolar e ele conseguir concretizar o sonho de dar uma vida melhor para os pais, que se separaram quando ele tinha 11 anos — episódio que ele define como um dos mais tristes da sua vida.

Depois de se firmar entre os titulares do São Paulo em 2019, o atacante se mudou para a Europa no ano seguinte, quando foi comprado pelo Ajax, da Holanda. “Um ano depois, eu estava no Ajax, jogando a Champions League. Foi assim que as coisas mudaram rápido.”

Depois de um bom desempenho no time holandês — foram 24 gols e 22 assistências em 82 jogos — o jogador foi vendido ao Manchester United no meio deste ano por 95 milhões de euros. A transação milionária beneficiou até mesmo o próprio São Paulo por ser o clube formador.

Sua chegada à Premier League, porém, não tem sido das mais fáceis. Além das críticas recebidas, ele se encontra em um clube que não disputa a Liga dos Campeões e que vive em crises por conta da relação estremecida entre Cristiano Ronaldo e o técnico Erik Ten Hag.

Considerado uma das principais promessas do futebol mundial, Antony diz que não é possível dar as costas às suas origens e que os aprendizados de passado difícil o ajudam a seguir em frente na carreira como jogador de futebol.

“Eu sempre digo que aonde quer que eu vá na vida, não importa o que aconteça comigo, eu represento o lugar que me ensinou tudo. Sem minha casa e meu povo, nada disso importa. Antes de cada partida, olho para um pequeno lembrete, escrito na minha chuteira ‘Favela’. Quando eu amarro meus cadarços, eu me lembro. Eu me lembro de tudo”, disse o brasileiro.