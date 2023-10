Apesar de enchentes, Fifa confirma EUA x Alemanha

A Fifa confirmou, por meio de um comunicado oficial, que a partida entre Estados Unidos e Alemanha, nesta quinta-feira, às 13 horas, em Recife, vai acontecer, independentemente dos problemas causados pelas chuvas na capital pernambucana.

A partida, que definirá o líder do Grupo G da Copa do Mundo, corria risco de não acontecer por causa dos alagamentos e transtornos provocados pelas chuvas na cidade, que é uma das 12 sedes deste Mundial realizado no Brasil.

Antes da confirmação oficial da partida por parte da Fifa, rumores davam conta de que a partida marcada para a Arena Pernambuco poderia ser adiada por causa das enchentes registradas em Recife nos últimos dias.

Continua após a publicidade

Estados Unidos e Alemanha dividem a liderança do Grupo G, ambos com quatro pontos ganhos, sendo que um empate classifica as duas seleções às oitavas de final. Gana e Portugal, que se enfrentam no mesmo horário no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, têm um ponto cada e obrigatoriamente precisam vencer para terem chances de seguir em frente na Copa.