Apontado para dirigir PSG, Abel queria mais gols do Palmeiras no 1º tempo contra o Cerro

Apontado pelo jornal L’Equipe como um dos candidatos assumir o comando do Paris Saint-Germain, o técnico Abel Ferreira elogiou o desempenho do time do Palmeiras na vitória sobre o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, em Assunção, pela Libertadores, mas advertiu o grupo pois queria uma vantagem mais ‘gorda’ ao final dos primeiros 45 minutos.

De acordo com a publicação francesa, Abel Ferreira estaria em uma lista de opções para treinadores do PSG para a próxima temporada. Além do comandante do Palmeiras, a direção do time de Paris estaria avaliando o nome de José Mourinho, Marcelo Gallardo e Thiago Motta. Segundo o L’Equipe, a decisão do novo técnico deverá ficar entre estes quatro nomes.

“O jogo ficou do nosso jeito depois da expulsão deles (aos 14 do primeiro tempo, Baez levou cartão vermelho). Era um jogo que se previa difícil. Com mais um, acho que podíamos ter resolvido na primeira parte. Deveríamos, pelas oportunidades que criamos, ir com um resultado mais gordo no intervalo. Na segunda parte, com falta, na nossa forma de atacar e defender, subindo o Veiga para não deixar eles gostarem do jogo. Foi uma vitória justa, mas facilitada pela expulsão”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Abel revelou que teve uma conversa com Rony, que estava há 11 jogos sem marcar um gol. “Eu só fiz uma pergunta, e foi hoje (nesta quarta-feira) de manhã. Perguntei se ele estava a fazer tudo. Para não se preocupar com tudo o que se passava. Olha primeiro para dentro. Se for o Rony, não o Rústico, o Guerreiro, o gol vai aparecer naturalmente. Eu não quero o Rony Rústico, quero o Guerreiro. Ficamos felizes por ele, da forma que os colegas comemoraram. Viram que ele não comemorou o gol na cambalhota, não está 100%. Mas feliz, por ele, pela equipe, por jogadores que merecem pelo quanto que se dedicam.”

Palmeiras vence Cerro Porteño, fora de casa, e encaminha vaga nas oitavas de final da Libertadores Foto: NORBERTO DUARTE / AFP

O técnico também fez questão de elogiar Artur, autor de dois gols na partida. “Para a imprensa brasileira, já falei sobre um jogador ser 50% ou 100%. 50% é o típico jogador brasileiro, muito bom de bola, mas que se esquece das tarefas defensivas. No futebol moderno, o talento só não ganha o jogo. Nas melhores equipe do mundo, todos atacam, todos defendem. Nós fomos buscar e, como eu disse, eu não ensinei nada para o Artur.”

O Palmeiras só volta a jogar pela Libertadores em 7 de junho, às 21h30, contra o Barcelona-EQU, no Allianz Parque. Pelo Brasileirão, o time alviverde joga no domingo, às 18h30, em Belo Horizonte, frente ao Atlético-MG.