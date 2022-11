Arábia Saudita divulga lista de convocados e aposta em reformulação para Copa do Mundo do Catar

Publicidade

O técnico francês Hervé Renard anunciou nesta sexta-feira a lista dos 26 jogadores convocados da seleção da Arábia Saudita para a Copa do Mundo do Catar. O comandante, que iniciou um trabalho de reformulação no futebol local, tem nos experientes Salman Al-Faraj e no Salem Al-Dossary os pontos fortes do grupo. Já a juventude fica por conta da revelação Firas Al-Braikan.

A projeção da comissão técnica e tentar, ao menos, conseguir a classificação para a etapa eliminatória. oitavas de final da competição. Se conseguir tal feito, a seleção de Renard poderá igualar o feito de sua melhor campanha em Mundiais.

Na Copa do Mundo de 94, onde a seleção brasileira de Carlos Alberto Parreira conquistou o tetracampeonato, a Arábia Saudita superou as expectativas e conseguiu chegar na fase de oitavas.

Na Copa do Catar, a Arábia está no Grupo C, e terá como adversários a Argentina, o México e a Polônia. A estreia acontece justamento com os favoritos da chave: os argentinos, no dia 22 de novembro. Na segunda rodada, o desafio é diante dos poloneses, no dia 26, e a última partida acontece contra os mexicanos, no dia 30.

Confira a lista de convocados da Arábia para a Copa

Goleiros: Muhammed Al Owais (Al Hilal-AS), Mohammed Al Yammi (sem clube) e Nawaf Al-Aqeedi (Al Nassr-AS)

Laterais: Saud Abdulhamid (Al Hilal-AS)e Yasser Al-Shahrani (Al Hilal-AS)

Defensores: Sultan Al-Ghanam (Al Nassr-AS), Mohammed Al-Buraik (Al Hilal-AS), Abdulelah Al-Amri (Al Nassr-AS), Ali Al-Bulayhi (Al Hilal-AS), Abdullah Mado (Al Nassr-AS), Hassan Tambakti (Al-Shabab-AS)

Meio-campistas: Salman Al-Faraj (Al Hilal-AS), Salem Al-Dawsari (Al Hilal-AS), Abdulellah Al-Malki (Al Hilal-AS), Mohamed Kanoo (sem clube), Abdullah Al-Aboud (Al-Ittihad Jeddah-AS), Sami Al-Najei (Al Nassr-AS), Hattan Bahbri (Al-Shabab-AS), Nasser Al-Dawsari (Al Hilal-AS), Ali Al-Hassan (Al Nassr-AS), Riad Shrahili (Abha Club-AS) e Abdullah Otayf (Al Hilal-AS)

Atacantes: Saleh Al-Shehri (Al Hilal-AS), Firas Al-Braikan (Al Fateh-AS), Haitham Asiri (Al-Ahli-AS) e Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab-AS).